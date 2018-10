Francesco Arca amico dell’ex Laura Chiatti | la reazione della compagna Irene

Papa Francesco preoccupato : 'La barca di Pietro è squassata da venti contrari per la pedofilia' : Papa Francesco sta lanciando appelli a tutti i fedeli del mondo a pregare per superare le divisioni nella Chiesa e per combattere più decisamente la piaga della pedofilia. Ma l'unità nella Chiesa al ...

Francesco Arca/ “Spanò è una persona primordiale” (La vita promessa) : Francesco Arca, il modello ed ex tronista continua la sua avventura da attore di fiction italiane. Dopo la fiction Sacrificio d'Amore l'attore è approdato su Rai 1 con La vita promessa.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:34:00 GMT)

La figura e la storia di Papa Francesco "sbarca" al cinema : Domenica gli spettacoli saranno quattro: alle 15,30, 17,30, 19,30, 21,30. Alle 15.30 di sabato, inoltre, il "Controluce" ricorderà Gianni Petricciani, il suo instancabile presidente scomparso a fine ...

Francesco Arca felice e sereno : “Finalmente non ho più paura” : Francesco Arca: periodo d’oro sul lavoro e in famiglia È un momento magico per Francesco Arca. L’attore senese si sta dividendo tra l’Italia e la Spagna per lavoro mentre in famiglia si gode il piccolo Brando, il figlio nato lo scorso febbraio. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Arca si è dichiarato felice e soddisfatto […] L'articolo Francesco Arca felice e sereno: “Finalmente non ho più ...

Francesco Arca e la foto hot che non è sfuggita a Laura Chiatti : Prima tronista rubacuori in Uomini e Donne, poi attore e modello di discreto successo. Francesco Arca è un vero e proprio sex symbol, soprattutto è consapevole di avere un certo ascendente sul pubblico femminile. E le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, sono la prova lampante del fatto che, a quasi 40 anni, Francesco Arca è ancora molto amato dai suoi followers.Una foto pubblicata qualche giorno non è sfuggita allo sguardo indiscreto di ...

Francesco Arca attore in Spagna : tutto merito della compagna Irene Capuano : Francesco Arca recita anche in Spagna: le parole dell’attore Francesco Arca ha deciso di allargare i propri orizzonti. Dopo aver conquistato il successo in Italia, l’attore toscano è pronto a farsi conoscere pure all’estero. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti cominciato a studiare lo spagnolo per avere delle chance in Spagna e nei paesi […] L'articolo Francesco Arca attore in Spagna: tutto merito della ...

“La vita promessa” : la nuova fiction fa il pieno d’ascolti - con Luisa Ranieri - Francesco Arca - Cristiano Caccamo - Primo Reggiani - Lina Sastri - Thomas Trabacchi. : La prima serata di domenica 16 settembre ha visto lo scontro tra la nuova fiction di Rai1 “La vita promessa” con Luisa Ranieri e Francesco Arca e la finale del Wind Summer Festival trasmessa su Canale 5. Una gara risoltasi con il trionfo assoluto della serie Rai, mentre la kermesse musicale estiva che ha visto la vittoria di Giusy Ferreri con “Amore e capoeira” ha pagato probabilmente una messa in onda fuori tempo ...

Francesco Arca bollente su Instagram : spunta il commento dell’ex Laura Chiatti : Francesco Arca e Laura Chiatti sono rimasti in ottimi rapporti dopo la loro storia d’amore Amici dopo una storia d’amore? Si può! E Francesco Arca e Laura Chiatti ne sono la prova: dopo essersi amati per ben tre anni, con tanto di convivenza, oggi sono ottimi amici. E i due sono amici pure con i […] L'articolo Francesco Arca bollente su Instagram: spunta il commento dell’ex Laura Chiatti proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni - cast e personaggi de La vita promessa con Luisa Ranieri e Francesco Arca dal 16 e 17 settembre su Rai1 : Un cast corale per i tanti personaggi de La vita promessa: debutta con un doppio appuntamento, il 16 e 17 settembre in prima serata su Rai1, la serie tv in 4 puntate diretta da Ricky Tognazzi e ambientata negli anni '20, un racconto delle migrazioni italiane negli Stati Uniti a partire dalla storia di una famiglia siciliana come tante, costretta dagli eventi a cercare fortuna oltreoceano. La serie in costume è concepita come un romanzo ...

LA VITA PROMESSA/ Anticipazioni prima puntata su Rai 1 : amore e speranza con Luisa Ranieri e Francesco Arca : La VITA PROMESSA, Anticipazioni prima puntata 16 settembre su Raiuno: Luisa Ranieri e Francesco Arca protagonista di una storia di speranza, violenza e amore. Ecco la trama.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Francesco Arca a TvBlog : "Vincenzo Spanò è l'anima nera de La vita promessa. Sacrificio d'amore? Un po' maltrattato" (Video) : Francesco Arca è uno dei protagonisti de La vita promessa, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, domenica 16, lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1° ottobre 2018.L'attore senese interpreterà la parte di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli ossessionato da Carmela Carrizzo, interpretata da Luisa Ranieri, a cui ucciderà il marito poiché quest'ultimo spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. ...

Vieni Da me - domanda bollente di Caterina Balivo e Francesco Arca : 'Il tuo sogno erotico...' : 'Raccontami il tuo sogno erotico? No. Questa domanda non la posso fare'. Momento bollente oggi a Vieni da me , il programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo. La presentatrice ha fatto una serie ...

Vieni da Me/ Dopo Francesco Arca - in studio Marco Maddaloni e Romina Giamminelli : Gli ascolti continuano a calare per Caterina Balivo e il suo Vieni da Me ma nell'ultima puntata della settimana con Francesco Arca tra gli ospiti, qualcosa cambierà?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Francesco ARCA/ “Caterina - non ricordo di averti vestita” - la gaffe in diretta (Vieni da me) : FRANCESCO ARCA, l'attore si prepara a un altro successo dopo Sacrificio d'amore. Sbarcherà in un'altra fiction, ma non solo visto che il futuro gli sorride. (Vieni da me)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:11:00 GMT)