Football americano | NFL 2019 | Rams ancora imbattuti | conferme per Ravens e Saints

Football americano - NFL 2018-2019 : la Week 3 termina con la vittoria dei Pittsburgh Steelers sui Tampa Bay Buccaneers : Una Week 3 assurda si conclude con il posticipo del lunedì tra Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers, vinto dagli ospiti con il risultato di 27-30, nonostante la vicenda Le’Veon Bell sia lontana dalla chiusura. Fonti della NFL comunicano che gli Steelers sono intenzionati a scambiare il giocatore (ormai fuori squadra), ma vogliono una trade importante, che attualmente nessuno sembra intenzionato ad offrire. Di contro, però, chi non ...

Football americano - NFL 2019 : Chiefs - Dolphins e Rams uniche ancora imbattute - cadono Patriots e Packers - Mahomes da record! : Terza settimana di NFL che non è passata certo inosservata, tra nuovi record, graditi ritorni, sorprese clamorose, qualche brutto infortunio e grandi prestazioni individuali. Su tutti, ancora una volta, i Los Angeles Rams che proseguono spediti nella NFC grazie alla netta vittoria per 35-23 (con un Jared Goff da 354 yards e 3TD) nel derby contro i Los Angeles Chargers, dove vincono anche i Philadelphia Eagles e i New Orleans Saints, mentre nella ...

Football americano - NFL 2019 : i Philadelphia Eagles perdono sul campo dei Tampa Bay Buccaneers; i Falcons battono i Panthers : Scontri diretti, sorprese e tanto spettacolo nella Week 2 di NFL 2018/19. Partiamo dai Tampa Bay Buccaneers, vera rivelazione di queste prime due settimane, che, dopo aver sconfitto i New Orleans Saints la scorsa settimana, si impongono anche in casa per 27-21 contro i campioni in carica, i Philadelphia Eagles, ancora orfani di Carson Wentz, alle prese ormai da tempo con l’infortunio al ginocchio patito l’anno scorso. Grande ...

Football americano - NFL 2019 : caduta dei New Orleans Saints contro i Tampa Bay Buccaneers : Quella di ieri è stata una grande serata di spettacolo per la NFL 2019. Dopo il match inaugurale di giovedì, che ha visto i Philadelphia Eagles battere gli Atlanta Falcons per 18-12, altre 26 squadre sono scese in campo. Tanti incontri attesi, a partire da Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs, in cui si sono affrontate le due squadre nettamente favorite per la vittoria della AFC Ovest Division. A spuntarla sono stati gli ospiti per 38-28, ...

Football americano NFL su DAZN con almeno quattro partite in diretta ogni settimana : DAZN porta in Italia anche la National Football League (Nfl) grazie a una partnership che permetterà alla piattaforma sportiva di streaming che fa capo a Perform di offrire ai fan italiani il grande Football americano. DAZN trasmetterà un minimo di quattro partite in diretta per ogni settimana di regular season (due sfide alla domenica in prime time per l’Europa, il Sunday Night Football e il Monday Night Football). ...

Football americano - NFL 2019 : i Philadelphia Eagles partono con il piede giusto : Si è disputato stanotte il primo match della NFL 2018-19 a Philadelphia. Ci si attendeva un incontro equilibrato tra gli Eagles, campioni in carica, e gli ambiziosi Atlanta Falcons e le aspettative si sono rivelate fondate. Primi due quarti molto bloccati: si segna solo su calci piazzati. A smuovere il punteggio due volte Matt Bryan per i Falcons e Jake Elliott per gli Eagles. All’intervallo comanda Atlanta per 6 a 3. Al 10′ minuti ...

Nfl 2018/2019 : comincia il campionato di Football americano : Serviranno poco meno di 6 mesi per decretare il team che alzerà il Lombardi Trophy e che si fregerà del titolo di campione del mondo. La partita che aprirà ufficialmente la stagione regolare spetterà,...

Football americano - NFL 2018-2019 : parte la caccia ai Philadelphia Eagles. Favorite e possibili sorprese : Il 7 Settembre alle 02:20 (orario italiano) prenderà il via il campionato di NFL 2018 con i detentori del titolo, i Philadelphia Eagles, che ospiteranno nel loro stadio gli Atlanta Falcons. I ragazzi di coach Pederson, guidati dall’estro dell’ MVP della passata stagione Carson Wentz (rientrato dal grave infortunio al crociato anteriore) e dalla qualità dell’altro fortissimo quarterback Nick Foles, punteranno a bissare ...

Football americano - cade un tabù : ragazzi pon pon in NFL : ROMA - Le majorette non saranno più una prerogativa femminile. La National Football league infatti ha deciso di aprire anche ai maschi: il tabù cadrà il prossimo settembre, quando all'inizio della ...

Football americano - Europei 2018 : la Francia batte l’Austria in rimonta ed è campione d’Europa per la prima volta : La Francia è campione d’Europa di Football americano per la prima volta nella sua storia. I transalpini hanno battuto nella finale giocata a Jenkkifutis, in Finlandia, l’Austria per 28-14 al termine di una partita che li aveva visti in svantaggio a metà gara. Nella seconda parte, però, il parziale è stato di 21-0 in favore della Francia, che si è così presa con merito lo scettro continentale. Erano stati proprio i francesi a passare ...

Football americano - NFL 2019 : Giorgio Tavecchio tagliato a sorpresa dagli Oakland Raiders : Un po’ a sorpresa, il sogno NFL di Giorgio Tavecchio subisce una battuta d’arresto. Il kicker italiano è stato tagliato dagli Oakland Raiders ed è quindi attualmente senza squadra, a poche settimane dal via della stagione (opening night nella notte tra il 6 e il 7 settembre). La sua buona stagione non è bastata per essere riconfermato. Tavecchio aveva svolto la preseason, poi era stato tagliato ma richiamato in fretta dopo ...