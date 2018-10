Fondo disabili | dopo il post cancellato Martina non risponde a Le Iene VIDEO

Disabili - “Fondo decurtato di 10 milioni”. Martina : “Vergogna”. Ma è boomerang per il Pd : il taglio è del governo Gentiloni : Dieci milioni in meno per le persone con gravi Disabilità e prive di sostegno familiare. La notizia, che riguarda un taglio di risorse importante previsto per il 2018 e il 2019, è finita al centro di una vicenda a tratti paradossale. Perché dopo la pubblicazione di un comunicato della Ledha, la Lega per i diritti delle persone con Disabilità, nel quale il presidente Alessandro Manfredi faceva riferimento alla “sforbiciata complessiva in due ...