Firenze Centro storico | lotta all’abuso di alcol

Claudio Baglioni Al Centro Tour - nuove disponibilità per i biglietti dei concerti di Firenze e Milano : I concerti nelle arene indoor arrivano a qualche settimana dal successo ottenuto all'Arena di Verona, con i tre spettacoli del 14/15/16 settembre, e la diretta del 15 settembre trasmessa su Rai1 in ...

Firenze - anziana scippata e ferita in centro. La scena ripresa dalla videocamera di sorveglianza : Scippo, in via Santa Margherita. La vittima, una turista statunitense di 74 anni, è stata sorpresa alla spalle da un uomo che le ha strappato la borsa facendola cadere. L’ anziana ha riportato 30 giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e la frattura di una spalla. L’aggressore, 33enne, originario delle Marche, è stato identificato dai carabinieri grazie a testimoni e alle immagini delle telecamere di sorveglianza . ...

Firenze non si vende - protesta in centro : ANSA, - Firenze, 25 AGO - "Firenze non è in vendita": questo il grande striscione bianco appeso oggi dal Ponte Vecchio dagli attivisti dell'associazione 'Progetto Firenze' per protestare contro "il ...