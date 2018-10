Firenze Al via la seconda edizione del festival dei diritti

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks - al via la prevendita in anteprima da App : Sono disponibili i biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks nel 2019. L'artista britannico sarà in concerto in Italia per tre eventi il prossimo anno, rispettivamente a Roma, Milano e Firenze. Il 14 giugno Ed Sheeran sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze per il Festival Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno sarà la volta del concerto atteso allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per i ...

Musica al Wired Next Fest di Firenze : il via con Amoroso - Palma - Abbate e Michielin : Il Wired Next Fest 2018 a Firenze comincia il 28 settembre con un opening Musicale: dalle ore 20:30 sul palco si alterneranno e si racconteranno Alessandra Amoroso, artista multiplatino in uscita con un nuovo album di inediti dal quale è stato tratto il singolo La stessa, tra i brani più trasmessi in radio, Giuliano Palma che si esibirà con la sua band, Federica Abbate (con il suo primo ep In foto vengo male che ha inaugurato la sua carriera da ...

Mirco Alessi/ Delitto di via Fiume a Firenze : niente ergastolo per l'assassino perchè.. (Un giorno in pretura) : Mirco Alessi, il Delitto di via Fiume a Firenze: la legge ha davvero agito correttamente? L'assenza di premeditazione ha evitato l'ergastolo all'uomo. (Un giorno in pretura) (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Siedi - leggi e viaggia. La biblioteca di Rekeep arriva a Firenze : Prende il via da Firenze l’iniziativa promossa da Rekeep, che porterà in alcune delle più importanti piazze italiane, in collaborazione

Firenze. Interventi sulla porta telematica di viale dei Mille : È stata ripristinata l’attestazione per i veicoli su due file in viale dei Mille a Firenze, in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato

Firenze. Sostituzione giunti sul viadotto dell’Indiano : La Sostituzione in orario notturno dei giunti sul viadotto dell’Indiano e delle tubazioni della rete idrica in via Battisti. Ma

Firenze. Riaprono via della Colonna e via Niccolini : Da oggi, lunedì 17 settembre, vengono riaperte alla circolazione via della Colonna e via Niccolini. Riprenderà anche il servizio del

Rinviati i concerti di Nesli a Bologna - Napoli e Firenze : info rimborso biglietti : Il concerti di Nesli a Bologna, Firenze e Napoli sono stati Rinviati. I biglietti per rimangono validi per le nuove date che riportiamo qui di seguito. La campagna di rimborso dei biglietti è già avviata e sarà valida per le modalità indicate. Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato tramite punto vendita TicketOne, è possibile richiedere il rimborso presso il negozio nel quale sono stati ottenuti i biglietti. Per gli acquisti ...

Firenze. Via libera alla riqualificazione di piazza Indipendenza : Un progetto complessivo di riqualificazione di piazza Indipendenza, che parte con un primo lotto di lavori da 700 mila euro.

ENAC - via ai lavori Conferenza Servizi su Aeroporto Firenze : Teleborsa, - ENAC , Ente nazionale per l'aviazione civile, rende noto che a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati avviati i lavori della Conferenza dei Servizi ...

Firenze - via al divieto di bivacco : il panino in via de' Neri ora può costare caro / VIDEO : Firenze, 4 settembre 2018 - "Qui non si può mangiare". Due vigilesse chiedono ai turisti di alzarsi, loro con fare seccato si chiedono: "Ma cosa farò di male?". Nessuna polemica, prendono panino e ...

Firenze “FATTURE FALSE” : GENITORI RENZI RINVIATI A GIUDIZIO/ Mamma Laura e papà Tiziano “tritacarne mediatico” : FIRENZE, GENITORI di Matteo RENZI RINVIATI a GIUDIZIO per "fatture false": ultime notizie, decisione del Gip e primi commenti. A processo Mamma Laura Bovoli e papà Tiziano RENZI(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:50:00 GMT)

