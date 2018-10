Fiorentina squadra più giovane d'Europa - Juventus terza più vecchia : La Fiorentina di Stefano Pioli sta volando in campionato. Tredici punti in classifica e terzo posto che potrebbe trasformarsi in secondo in caso di vittoria nel recupero contro la Sampdoria. Risultato ...

Fiorentina : i viola sono la squadra più giovane nelle 5 leghe top d’Europa : Si dice spesso che la Serie A non è un campionato per giovani, perché non si ha la pazienza di aspettare la loro crescita e si preferisce affidarsi ai calciatori già formati; ma dall’ultimo dossier del CIES – l’Osservatorio sul calcio – emerge un dato incoraggiante per il calcio italiano: nella top 5 delle leghe europee, la Fiorentina è infatti la squadra che da inizio luglio a oggi ha schierato i titolari con ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Atalanta? Squadra di qualità» : FIRENZE - "Anche se l' Atalanta non sta ottenendo i risultati della stagione passata, resta una Squadra fisica, aggressiva, intensa, e di qualità" . Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ...

Chiesa e gli altri. Così la Fiorentina è diventata una squadra per giovani : Avere un figlio d'arte non è cosa da poco. Averne due, e per di più entrambi nello stessa professione per cui era diventato famoso il padre, è ancora più raro: pensiamo solo ai due Mazzola, figli dello straordinario Valentino del Grande Torino. Sandro aveva ben altra qualità rispetto a Ferruccio. Pe

Fiorentina - mille tifosi scortano squadra : ANSA, - FIRENZE, 02 SET - Oltre un migliaio di tifosi ha scortato in motorino il pullman della Fiorentina dall'albergo del ritiro fino allo stadio. Una manifestazione di affetto e sostegno del popolo ...

Fiorentina - Antognoni : “questa squadra ricorda la mia” : “C’e’ un progetto avviato l’anno scorso, tenendo tutti i migliori e con l’obiettivo di puntare all’Europa”. Cosi’ Giancarlo Antognoni, a Radio 24, nel giorno del 92/o compleanno della Fiorentina, che la societa’ ha celebrato sui propri canali ufficiali. “Meta’ della vita l’ho passata a Firenze e nella Fiorentina, anche se ho il rammarico di aver vinto poco. ...

Fiorentina - può essere la stagione del definitivo rilancio : squadra giovane e di talento - finalmente un mercato di spessore : Dopo un’annata difficile, caratterizzata dalla tragedia Astori e da un rendimento sul campo al di sotto delle aspettative, la Fiorentina dei Della Valle si candida a rivelazione della stagione calcistica appena iniziata. L’ambiente ha trovato forza e motivazioni per ricompattarsi e lo stesso patron, che in seguito ad alcune contestazioni della piazza aveva pensato di cedere la società, è ritornato sui suoi passi e ha optato per ...

Fiorentina - esordio da sogno : squadra collaudata e mercato importante - obiettivo Europa [VIDEO] : La seconda giornata del campionato di Serie A ha già regalato importanti indicazioni, una squadra che sicuramente si candida ad essere grande protagonista è la Fiorentina di Stefano Pioli. L’inizio è stato veramente con il botto, dopo il rinvio della gara di campionato contro la Sampdoria i viola hanno dominato contro il Chievo, il risultato di 6-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il portiere Lafont può ...

La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato : squadra giovane e di talento con Davide Astori sempre nel cuore : La stagione della Fiorentina non è ancora iniziata, la squadra di Pioli non è scesa in campo per via del rinvio della partita conto la Sampdoria in seguito alla tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del Ponte Morandi. La squadra viola continua la preparazione in vista del primo appuntamento, di fronte il Chievo in una partita che può regalare soddisfazioni. La dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, in porta Lafont promette ...

Pioli lancia la Fiorentina : 'Mercato positivo - squadra stimolante. Modulo...' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport , questo un estratto: 'La scorsa stagione abbiamo dato inizio ad un nuovo progetto, dei senatori erano rimasti soltanto Astori e Badelj, adesso invece dobbiamo consolidare il tutto, dopo aver ...