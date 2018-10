Fiorentina | Pioli torna sul rigore di Chiesa | “il Var interviene quando la decisione è

Fiorentina-Atalanta – Pioli non ci sta : “esiste un regolamento - va rispettato! Chiesa non è un cascatore” : Stefano Pioli commenta l’episodio del rigore nel post partita di Fiorentina-Atalanta: l’allenatore Viola difende Federico Chiesa dalle accuse di simulazione Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. Nel post partita Stefano Pioli ha difeso la ...

Fiorentina-Atalanta - scintille tra Pioli e Gasperini per il rigore ai viola. 'Scelta di Chiesa lucida e intelligente' : Urla, spinte e parecchie scintille tra i due allenatori: nel postpartita è stato lo stesso Pioli a spiegare ai microfoni di Sky Sport ciò che è accaduto. La polemica con Gasp e la scelta di Chiesa ...

Fiorentina-Atalanta 2-0 - Pioli : “Rigore - Chiesa è stato intelligente” : Fiorentina-Atalanta 2-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria della Fiorentina tra le polemiche sull’Atalanta. A far discutere è stato infatti il calcio di rigore concesso ai viola per il presunto contatto tra Chiesa e Toloi. Un tiro dagli 11 metri in cui vi è il forte dubbio che l’esterno offensivo dei gigliati si sia lasciato […] L'articolo Fiorentina-Atalanta 2-0, Pioli: “Rigore, Chiesa è stato intelligente” ...

Fiorentina-Atalanta - bufera per il rigore di Chiesa : Pioli e Gasperini vengono divisi : Il tecnico viola difende l'attaccante: "rigore giusto, non è un cascatore". Luca Percassi: "Episodio grave, sembrava tutto preparato. Perché non consultare il Var?"

Fiorentina-Atalanta - Pioli : “Non la migliore Fiorentina. Gasperini si lamentava del rigore” : Nel movimentato post Fiorentina-Atalanta, Pioli ha parlato del battibecco con Gasperini e della prestazione della sua squadra, che non l’ha soddisfatto: “Non è stata la migliore Fiorentina, per qualche demerito nostro; non siamo stati brillanti, forse avrei dovuto fare qualche cambio. E’ stata comunque la vittoria del carattere e fa bene al processo di crescita di una squadra giovane“. Pioli ha poi spiegato il ...

La Fiorentina vince ma l'Atalanta protesta : "Dov'è il Var?" Tensione in campo tra Pioli e Gasperini : L'allenatore viola ha poi difeso Chiesa ai microfoni di Sky Sport: 'Non è uno che casca al primo tocco. Anzi nella dinamica dell'azione la sua scelta è stata corretta. Gasperini salutandomi mi ha ...

Fiorentina-Atalanta - caos nel post partita : il VAR della discordia - Gasperini affronta Pioli a muso duro! : caos nel post partita di Fiorentina-Atalanta: Gasperini a muso duro con Pioli dopo l’episodio del calcio di rigore, inesistente, fischiato a Chiesa Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. “Non c’era il rigore, come non c’era ...

Fiorentina-Atalanta - lite tra Pioli e Gasperini al fischio finale : ecco cosa si sono detti [VIDEO] : Al fischio finale di Fiorentina-Atalanta, Pioli e Gasperini si sono beccati sul rigore dubbio assegnato a Chiesa. Nella mix zone, il tecnico viola ha rivelato cosa si sono detti i due: “Gasperini mi è venuto contro urlando, dicendomi che se quello di Milano non era rigore neanche questo di Chiesa lo era”. Anche il presidente Percassi è parso seccato ai microfoni di Sky e ha parlato di episodio evidente. ???????? ?????? ?? ...

Fiorentina : Pioli - pronti per ripartire : ANSA, - FIRENZE, 29 SET - "Abbiamo cercato di lasciarci alle spalle le scorie della sconfitta di martedì con l'Inter, siamo concentrati sull'Atalanta, con l'obiettivo di fare un risultato positivo: ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Atalanta? Squadra di qualità» : FIRENZE - "Anche se l' Atalanta non sta ottenendo i risultati della stagione passata, resta una Squadra fisica, aggressiva, intensa, e di qualità" . Il tecnico della Fiorentina , Stefano Pioli , ...

Fiorentina - Pioli può rinnovare : l’accordo può essere formalizzato entro Natale : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta, Stefano Pioli potrebbe rinnovare l’attuale contratto che lo lega alla Fiorentina. Il patron dei viola Andrea Della Valle è abbastanza soddisfatto del lavoro svolto dall’ex tecnico dell’Inter e dal direttore sportivo Pantaleo Corvino. Sabato il numero uno gigliato dovrebbe raggiungere la squadra in ritiro e, per l’occasione, ha intenzione di parlare con l’allenatore di ...

Inter-Fiorentina - Pioli punta il dito contro le decisioni arbitrali : “i miei difensori devono tagliarsi le mani?” : Nel post partita di Inter-Fiorentina, l’allenatore viola, Stefano Pioli, si è lamentato delle decisioni arbitrali, analizzando alcuni episodi controversi che, a suo dire, hanno penalizzato i suoi ragazzi Nonostante una grande prova della Fiorentina, al termine dei 90 minuti giocati ieri notte a San Siro è stata l’Inter ad avere l’ultima parola. I nerazzurri hanno raccolto 3 punti importanti in ottica Champions, battendo ...

Inter-Fiorentina - Pioli critica l’arbitro : “Decisioni non eque” : Nel post partita, l’allenatore viola Pioli si è detto contento della prestazione dei suoi, ma ha manifestato il proprio disappunto per l’arbitraggio: “Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, anche se sul secondo gol siamo stati un po’ ingenui: è stato un errore nostro sulla rimessa laterale“. Sulle decisioni controverse di Mazzoleni, il suo punto di vista è chiaro: “La deviazione Vitor Hugo ...

Fiorentina - Pioli sfida l'Inter : "Ce la giochiamo"/ Ultime notizie : "Spalletti? In comune la pelata!" : Fiorentina, Pioli sfida l'Inter: "Ce la giochiamo". Ultime notizie, il tecnico viola in conferenza stampa alla vigilia: "Spalletti? In comune la pelata!"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:54:00 GMT)