Fiorentina | Pioli | “Ora servono i punti in trasferta”

Fiorentina - Pioli : “Var va usata se arbitro ha dubbi” : “Sul rigore di Chiesa c’è poco da dire: l’arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi della Var. Avrà parlato con i colleghi della Var e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l’arbitro ha dei dubbi”. Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, a Radio anch’io lo sport, su RadioRai, sull’episodio ...

Fiorentina-Atalanta – Pioli non ci sta : “esiste un regolamento - va rispettato! Chiesa non è un cascatore” : Stefano Pioli commenta l’episodio del rigore nel post partita di Fiorentina-Atalanta: l’allenatore Viola difende Federico Chiesa dalle accuse di simulazione Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. Nel post partita Stefano Pioli ha difeso la ...

Fiorentina : Pioli - pronti per ripartire : ANSA, - FIRENZE, 29 SET - "Abbiamo cercato di lasciarci alle spalle le scorie della sconfitta di martedì con l'Inter, siamo concentrati sull'Atalanta, con l'obiettivo di fare un risultato positivo: ...