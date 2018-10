Fiorentina | i viola sono la squadra più giovane nelle 5 leghe top d’Europa

Fiorentina-Atalanta - scintille tra Pioli e Gasperini per il rigore ai viola. 'Scelta di Chiesa lucida e intelligente' : Urla, spinte e parecchie scintille tra i due allenatori: nel postpartita è stato lo stesso Pioli a spiegare ai microfoni di Sky Sport ciò che è accaduto. La polemica con Gasp e la scelta di Chiesa ...

Fiorentina-Atalanta - che fine ha fatto il VAR? Rigore assurdo assegnato alla Viola - ma Chiesa cade da solo [VIDEO] : Incredibile Rigore assegnato durante Fiorentina-Atalanta: Chiesa cade in area, ma Toloi non lo tocca nemmeno. Dov’è finito il VAR? Episodio incredibile accaduto nel corso di Fiorentina-Atalanta. A metà del secondo tempo, Federico Chiesa si procura un calcio di Rigore apparso, già in diretta, alquanto dubbio. Il calciatore della Fiorentina, inciampa sul terreno, perde l’equilibrio e cade in area. Toloi, alle sue spalle, fa di ...

Inter-Fiorentina - furia viola : pronta una protesta clamorosa nelle prossime ore : Si sta per concludere la 6^ giornata del campionato di Serie A, un turno infrasettimanale che ha regalato emozioni e colpi di scena. Molto discusso è stato il primo match di giornata quello tra Inter e Fiorentina, successo da parte della squadra di Luciano Spalletti grazie alle reti di Icardi su rigore e D’Ambrosio, furia della dirigenza viola per alcune scelte arbitrali. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...

Inter-Fiorentina - la moviola : Mazzoleni ha già smesso? Rigorino e Asamoah da rosso : ROMA - Maurizio Mattei , che ha fatto per anni il talent scout di arbitri in C, i Rocchi, i Rizzoli, i Tagliavento li ha creati lui, ed ha avuto la sfortuna di farlo in A nell'anno in cui poi è ...

Pagelle Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi gol e assist. D’Ambrosio decisivo. Chiesa è il migliore dei Viola : INTER Handanovic 6,5: il palo lo salva dopo pochi minuti sul tiro di Mirallas, poi è bravissimo a chiudere lo specchio a Simeone con un ottimo riflesso. La deviazione di Skriniar lo mette fuori dai giochi sul tiro di Chiesa D’Ambrosio 7: il migliore dell’Inter. Una moto sulla fascia destra nel primo tempo, poi nella ripresa prima salva un gol sul colpo di testa di Pjaca e poi trafigge Lafont con un inserimento da vero ...

Inter-Fiorentina - episodio dubbio in area viola : contatto D’Ambrosio-Mirallas [VIDEO] : Inter e Fiorentina sono ancora ferme sullo 0-0 dopo mezz’ora, ma c’è già un episodio dubbio che potrebbe alimentare numerose discussioni nel dopo gara. Entrato in area viola, D’Ambrosio entra in contatto con Mirallas e finisce a terra. Per l’arbitro, che non ha avuto dubbi, è tutto regolare. Ecco le immagini: ????? ?#InterFiorentina pic.twitter.com/ImwSu2aBQ9 — interista TV (@interista_TV) 25 settembre ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina - le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di ...

Fiorentina - Pioli convinto delle potenzialità della Viola : “siamo ambiziosi - faremo male all’Inter” : Fiorentina, mister Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista dell’incontro infrasettimanale contro l’Inter “Siamo una squadra ambiziosa e vogliamo andare a San Siro a giocarcela e a dare il massimo, sapendo le difficoltà che ci darà l’Inter che è una grande squadra costruita per la Champions”. Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta contro ...

Una Fiorentina da urlo - la Spal...spappolata : 3-0. I viola volano al 2° posto : La Spal torna sulla terra. La Fiorentina stende con un netto 3-0 gli emiliani, che prima di questa partita avevano la difesa meno battuta del campionato, e sale momentaneamente al secondo posto a 10 ...