Filippine | una Borocay più sostenibile riapre ai turisti

Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine : Almeno 22 persone sono morte nelle Filippine a causa di una frana che ha colpito due villaggi nella provincia di Cebu; decine di altre persone risultano ancora disperse. La frana è probabilmente state causate dalle conseguenze del tifone Mangkhut, che ha The post Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine appeared first on Il Post.

Per comprare un iPhone Xs nelle Filippine bisogna lavorare 5 mesi digiunando. E in Italia? : Considerando questo e il prezzo di iPhone XS 64GB nei vari paesi del mondo , da noi è tra i più cari , viste le tasse e l'IVA, , le sorprese non mancano. Come anticipato, i nostri vicini di casa ...

Supertifone Mangkhut : una furia di categoria 5 sta per abbattersi sulle Filippine : Manca poco all'impatto di Mangkhut sulle Filippine. Tifone alla massima potenza, iniziano i danni. Davvero spaventoso quanto sta per accadere sulle Filippine settentrionali ed in particolare...

Gaia - uccisa da una cubomedusa nelle Filippine : È morta in meno di mezz’ora, durante il trasporto in ospedale. Una bambina di 7 anni, Gaia Trimarchi, è stata sfiorata da una cubomedusa durante una vacanza nelle Filippine, mentre faceva un bagno in mare. La piccola nuotatrice (aveva vinto diverse medaglie in Italia) si trovava nei pressi dell’isola Sabitang Laya. La mamma ha sentito il suo urlo di dolore e ha visto la gamba della figlia diventare rapidamente viola. Gaia, con la famiglia, ...

Bimba italiana muore nelle Filippine dopo essere stata punta da una #medusa #jellyfish : Aveva sette anni, Gaia Trimarchi, quando è stata punta da una medusa mentre raccoglieva conchiglie sulla spiaggia. Si trovava sull’isola di Sabitang Laya, nelle Filippine insieme alla sua famiglia e ha avuto uno choc anafilattico mortale. Molte le polemiche dopo la morte della piccola bambina cresciuta al Portuense, bravissima nuotatrice ed abile atleta del circolo sportivo Fitness Sporting Club 2016. Si trovava insieme al papà italiano ...

MEDUSA PUNGE UNA BAMBINA ROMANA : MORTA/ Ultime notizie Filippine : in vacanza senza informazioni : Filippine: Gaia Trimarchi, BAMBINA ROMANA di 7 anni muore dopo contatto con MEDUSA durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:49:00 GMT)

Filippine - medusa killer uccide una bambina italiana : news 3/8 : Un grave episodio di cronaca si è consumato una settimana fa nell’arcipelago delle Filippine ma solo stasera i media locali hanno divulgato in Italia la notizia. Una bambina italiana di 7 anni ha perso la vita dopo essere venuta a contatto con una medusa letale. Muore nel giro di mezz’ora una bambina italiana dopo il contatto con una medusa nelle Filippine La ragazzina di trovava in vacanza con i genitori: il padre italiano e la ...

Filippine - bambina romana uccisa da una medusa : era in vacanza : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media...

Medusa punge una bambina romana : morta/ Ultime notizie Filippine : ecco il tentativo disperato di salvarla : Filippine: Gaia Trimarchi, bambina romana di 7 anni muore dopo contatto con Medusa durante bagno in mare. Letale il veleno della box jellyfish. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Filippine : bambina italiana uccisa da una medusa : Gaia Trimarchi, 7 anni, è deceduta dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno nel mare delle Filippine. La bambina il cui padre è italiano, secondo quanto riferiscono i media locali, si trovava in gita nell'isola di Sabitang Laya con la mamma filippina, uno zio e un cugino. Ad un certo punto, mentre stava raccogliendo conchiglie in acqua, la bimba ha cominciato a gridare per il dolore. Rapidi i soccorsi da parte della ...

Filippine - bambina italiana di sette anni muore dopo il contatto con una medusa : Grave reazione allergica, la piccola stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare vicino alla spiaggia

Bambina italiana muore nelle Filippine dopo il morso di una medusa : Una Bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media locali....

Filippine - bambina romana uccisa da una medusa : era in vacanza : Una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza nelle Filippine dopo dopo essere venuta a contatto con una medusa durante un bagno in mare. Lo riferiscono i media...

Filippine - bimba italiana muore dopo contatto con una medusa : Roma, 2 ago., askanews, - Una bimba italo-filippina di sette anni, Gaia Trimarchi, è morta durante una vacanza dopo essere stata punta da una medusa mentre si faceva il bagno nel corso di un giro in ...