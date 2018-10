Figc | Gravina candidato alla presidenza da 4 componenti

Figc : 4 componenti candidano Gravina : ANSA, - ROMA, 1 OTT - Gabriele Gravina è candidato alla presidenza della Figc nelle prossime elezioni del 22 ottobre: l'ufficializzazione della scelta di Lega Dilettanti, Lega Pro, Aia e Aiac arriva ...

Presidenza Figc : Gravina candidabile - Lotito decade da consigliere Federale : Presidenza Figc: Gravina risulta candidabile secondo il parere emesso dal Collegio di Garanzia, tutti i dettagli anche su Lotito Gabriele Gravina è candidabile alla Presidenza della Figc, ma non può entrare in Consiglio Federale della Federcalcio come presidente della Lega Pro che quindi dovrà eleggere altri tre nuovi soggetti. E’ quanto si evince dal parere emesso oggi dal Collegio di Garanzia, sezione consultiva, presieduto da ...

Calcio - Tommasi si sfila : la Figc riparte da Gravina : Da oggi la FederCalcio avrà un nuovo presidente ‘in pectore’: Gabriele Gravina. Il 22 ottobre a Fiumicino l’ufficialità...

Figc : Gravina - 'in linea su contenuti' : ANSA, - ROMA, 20 SET - "Sui punti non ci possono essere dubbi, c'è sintonia su tutto. Il 73% farà la sua proposta e gli altri valuteranno il nome. Fermo restando che sul tema dei contenuti siamo in ...

Figc : Gravina - patto d'onore su elezioni : ANSA, - FIRENZE, 12 SET - Alle prossime elezioni Figc il 22 ottobre "noi arriviamo con un patto di onore, fatto che rende molto forte questo 73%". Lo dice Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ...

Figc - Gravina : 'Su elezioni patto d'onore che rende forte il 73%' : Alle prossime elezioni della Figc il 22 ottobre 'noi arriviamo con un patto di onore, fatto che rende molto forte questo 73%'. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, parlando ...

Figc - Gravina : “serve governance forte e compatta” : “Con Giorgetti abbiamo parlato di politica sportiva. Ci siamo presentati al sottosegretario come un gruppo molto compatto. Abbiamo trovato una intesa fondamentale sui contenuti, individuato un metodo di lavoro che avevamo smarrito e oggi siamo uniti e consapevoli del fatto che noi dobbiamo comunque dare alla federazione una governance eletta democraticamente”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Gravina, dopo ...

Figc : Gravina - serve governance compatta : ANSA, - ROMA, 04 SET - "Con Giorgetti abbiamo parlato di politica sportiva. Ci siamo presentati al sottosegretario come un gruppo molto compatto. Abbiamo trovato una intesa fondamentale sui contenuti, individuato un metodo di lavoro che avevamo smarrito e ...

Figc : Gravina - "compatti su voto" : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "Il candidato è l'ultimo dei nostri problemi, siamo compatti perché vogliamo votare". Così il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, parlando a margine dell'assemblea di ...