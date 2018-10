FIFA 19 debutta al primo posto in UK

eurogamer

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Le ultime classifiche di vendita nel Regno Unito di Gfk Chart-Track per la settimana terminata il 29 settembre sono ora disponibili. Senza sorprese,19 di EA hato aldiventando il più grande titolo in UK per quest'anno. Ciò che sorprende è il calo delle vendite del 25% nella prima settimana rispetto a18.Come segnala Gamingbolt, la possibile spiegazione risiede nel fatto che più utenti si sono spostati verso i download digitali e le vendite digitali non sono conteggiate nelle stime di Gfk. Inoltre, è anche probabile che19 abbia semplicemente venduto meno di18. La versione PS4 ha rappresentato il 64% delle vendite, quella Xbox One il 35%, mentre la versione Nintendo Switch rappresenta l'1%.Spider-Man di Insomniac, solido in prima posizione in Italia, è passato al secondo, ma ha già superato Far Cry 5 come secondo titolo dell'anno. Anche ...