Festival del Teatro Artigianale | al via la terza edizione al Teatro degli Avvaloranti

Alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il Japan Festival : Tutto pronto per la prima edizione del Japan Festival, evoluzione del Milano Sake Festival, che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre all'interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, 4 a Milano. Durante la manifestazione si potrà partecipare a lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e calligrafia giapponese, sessioni dedicate al rituale della vestizione del kimono, alle tecniche ...

FIRENZE CAPITALE DELLA CULTURA LGBTI CON IL FLORENCE QUEER Festival : Ultimo titolo da segnalare è l'anteprima assoluta di Alfredo D'Aloisio, in arte , e in politica, 'Cohen' di Enrico Salvatori e Andrea Meroni che saranno in sala domenica 7 ottobre alle 17,30 per ...

A Firenze va in scena il Festival dell'ideologia LGBT : Tra i vari incontri spicca un convegno a Palazzo vecchio sull'omogenitorialità, organizzato dalla Rete Lenford, un'associazione di avvocati impegnati nella difesa delle rivendicazioni del mondo ...

"Riparare l'umano" - il Festival della cultura e cittadinanza mediterranea : Per gli spettacoli, importante la performance tra danza, musica e poesia 'Nimba Etna', spettacolo appositamente prodotto per il 'Sabirfest' che toccherà tutte e tre le città. QUANDO E DOVE Il ...

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL Festival DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 8-14 Ottobre 2018 Taranto - Lecce Brindisi - Latiano - Ostuni - ... : Il FESTIVAL propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione "Progettare per Cooperare". Il ...

Falso allarme attentato al Global Citizen Festival 2018 - video del panico ed esibizioni di Shawn Mendes e John Legend : Un Falso allarme attentato al Global Citizen Festival 2018 di sabato notte a Central Park a New York ha causato la fuga improvvisa di migliaia di partecipanti al concerto: la folla ha iniziato a correre fuori dal parco quando ha pensato di aver udito degli spari tra la platea, ma il Dipartimento di Polizia locale ha confermato che il tonfo era in realtà dovuto al crollo di una barriera vicino al palco e che non vi sono stati spari. Nessun ...

Alla Fabbrica dell'Animazione la seconda edizione del "Festival Italia" : Sono previste dieci settimane dedicate Alla bellezza e all'umorismo e le occasioni sociali di riflessione e condivisione non mancheranno: mostre, spettacoli, concerti, rassegne cinematografiche e ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi piange per il vestito del Festival di Venezia : "Mi dicono stupida o cretina ma in base a cosa?" : La famosa sfilata con abiti decisamente sexy (forse anche troppo...) sul red carpet del Festival di Venezia le ha regalato molta visibilità ma Giulia Salemi, una delle concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset, non riesce a convivere serenamente con quell'episodio che, ovviamente, oltre alle copertine e ai servizi sui giornali, ha provocato anche un fiume di critiche.L'ex ...

Bitonto : 'Il diritto in piazza' Festival del diritto - seconda giornata : L'associazione forense sabato 29 settembre torna nelle piazze e negli edifici storici ed artistici della città di Bitonto , BA, con dibattiti, spettacoli teatrali e musicali incentrati sul tema del ...

UmbriaEnsemble " Festival Letterario "Isola del Libro Trasimeno". " Deep Purple" : ... che da sei anni anima da Giugno a Settembre il comprensorio del Trasimeno tra "Café" letterari, presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli e cultura nel senso più ampio e fertile della parola. ...

Festival dello Sport : Milito - Zanetti e Moratti. Trento - c'è l'Inter del Triplete : Massimo Moratti ha risposto subito presente. Ma accanto al presidente di allora, a Marco Tronchetti Provera e a capitan Zanetti non poteva mancare chi - a suon di gol, 30 - ha di fatto messo la firma ...

Torna Overtime - il Festival del racconto e dell’etica sportiva : appuntamento il 10 ottobre a Macerata : Overtime: il racconto dello sport Torna a Macerata con l’ottava edizione Per l’ottava volta negli ultimi anni, Macerata diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad Overtime, il festival del racconto e dell’etica sportiva che apre i battenti il prossimo 10 ottobre. L’ottava edizione della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Comune di Macerata, UNIMC, CONI Regionale Marche, Panathlon ...