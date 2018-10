Fca | Manley annuncia nuove nomine | diventeremo tra i più redditizi

Manley disegna la nuova Fca del dopo Marchionne. Tutte le nomine dell'ad : "Questa squadra garantisce risultati" : "Queste nomine contribuiscono ad allineare il nostro team di leadership al conseguimento dei risultati definiti nel nostro piano quinquennale". Lo afferma l'ad di Fca Mike Manley. "Sono la garanzia che manterremo il massimo livello di attenzione nel realizzare gli obiettivi e perseguire l'eccellenza in ciascuna delle nostre region e tra i nostri team funzionali. Servono a fornire il supporto adeguato ai nostri diversi marchi e a consolidare un ...

Fca - Manley scrive ai dipendenti : 'Ecco la mia nuova squadra' : TORINO- Ecco la lettera integrale inviata oggi dal CEO di FCA, Mike Manley, a tutti i dipendenti nel mondo: Cari Colleghi, Negli ultimi 60 giorni, ho viaggiato nelle region APAC, EMEA e NAFTA e...

Gruppo Fca - Manley definisce la squadra : Gorlier a capo dell'area Emea : Dopo diverse settimane di indiscrezioni, il Gruppo FCA ha ufficializzato la nomina di Pietro Gorlier quale nuovo responsabile dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) in sostituzione del dimissionario Alfredo Altavilla. La nomina rientra in una più ampia riorganizzazione delle prime file del management voluta dall'amministratore delegato Mike Manley e svelata all'interno di una lettera inviata ai dipendenti. Gorlier non lascerà ...

Fca - Manley : 'Marchionne leader unico - sua eredità non facile. Farò del mio meglio per la società' : DETROIT - 'Sono stato fortunato a diventare parte del mondo' di Sergio Marchionne 'nove anni fa': raccoglie 'la sua eredità non è un compito facile, ma se...

Fca : Marchionne saluta Detroit - borse studio con suo nome. Ad Auburn Hills Elkann e Manley : Detroit - Sergio Marchionne si congeda dalla 'sua' Detroit. Alla commemorazione svoltasi a Auburn Hills, sede di Fca Us, hanno partecipato migliaia di dipendenti e i vertici della casa...

Fca - arriva la rivoluzione di Manley : Entro il fine settimana l'ad di Fca, Mike Manley, scioglierà la riserva sul nome del nuovo responsabile del gruppo per i mercati Emea, cioè il successore di Alfredo Altavilla. Dovrebbe trattarsi di ...

"Per Fca Manley era l'unico candidato" : Da questo momento Mike Manley ha in mano il futuro di Fiat Chrysler Automobiles, che significa principalmente il destino di 236mila famiglie nel mondo, il 25,4%, circa 60mila, delle quali in Italia e ...

Fca - ecco la nuova squadra di Manley : Sono iniziate con un minuto di silenzio per onorare Sergio Marchionne le assemblee di Fca e Ferrari. Ieri nello studio legale Loyens & Loeff di Amsterdam le nomine effettuate 21 luglio dai cda sono ...

Fca - inizia l'era Manley. Elkann : 'Scelta condivisa con Marchionne' - : Il manager inglese, 54 anni, è ufficialmente al timone di Fiat Chrysler e a fine mese presenterà la squadra di dirigenti. Il presidente del gruppo assicura: continuerà il suo lavoro "esattamente con ...

Fca : al via l'era Manley - nuova organizzazione a fine settembre : Amsterdam, 7 set., askanews, - Si apre con il voto unanime degli azionisti l'era di Mike Manley alla guida di Fiat Chrysler, un nuovo corso in continuità con l'azione di Sergio Marchionne. '...

Fca - Manley ufficialmente al timone. Nuova organizzazione a fine settembre : Teleborsa, - L' Assemblea degli Azionisti di FCA tenutasi oggi 7 settembre ad Amsterdam ha eletto Michael Manley amministratore esecutivo della Società. Tutto come da copione dunque. Manley è stato ...

Fca - Manley ufficialmente al timone. Nuova organizzazione a fine settembre : L' Assemblea degli Azionisti di FCA tenutasi oggi 7 settembre ad Amsterdam ha eletto Michael Manley amministratore esecutivo della Società. Tutto come da copione dunque. Manley è stato nominato nuovo ...