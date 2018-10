Fca | Gorlier nuovo responsabile attività Europa Attuale ad di Marelli e Mopar

Fca - Pietro Gorlier è il nuovo responsabile dell’area EMEA : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è ufficiale: tocca a Pietro Gorlier, finora al timone di Magneti Marelli, prendere il posto di Alfredo Altavilla (che aveva lasciato l’azienda dopo la nomina ad amministratore delegato di Mike Manley) come responsabile delle attività di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa (area EMEA). Gorlier, 55enne torinese figlio tra l’altro di un dipendente Fiat, verrà sostituito in magneti Marelli da ...

