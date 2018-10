Facebook e la sfida degli hacker | attaccati milioni di account

Hacker sfida Zuckerberg : "Cancello il tuo profilo Facebook" : Un Hacker taiwanese mette nel mirino Mark Zuckerberg. Chang Chi-yuan ha annunciato che domani alle 18:00 ore italiana "cancellerà il profilo Facebook" del fondatore del social network più famoso del mondo. L'Hacker ha pensato a tutto anche ad una diretta streaming sul web. Di certo dovrà comunque fare i conti con i precedenti. Non è infatto questa la prima volta che l'account di Zuckerberg viene attaccato. Insomma Chi-yuan vuole regalare questo ...

Facebook perde i fondatori di Instagram - che lasciano la app : "Avanti con una nuova sfida" : Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Systrom, amministratore delegato di Instagram, e Krieger, il chief technical officer dell'app, avrebbero lasciato in seguito a divergenze con Mark Zuckerberg, plenipotenziario della galassia Facebook. Instagram é uno dei gioielli della corona di Facebook, che l'ha acquistata nel 2012 per 1 ...

Kanye West sfida Facebook - Twitter e Instagram/ “C'è gente che si uccide se non ha tanti like” : Kanye West sfida i re dei social media a un confronto per cambiare l'uso dei media stessi, abolendo i likes e il numero dei follower: la gente si suicida se non ha un sacco di likes, dice(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:45:00 GMT)

La sfida di Facebook : messaggi trasmessi attraverso la pelle : La tecnologia tattile, messa a punto dai ricercatori dell Purdue University, consente di associare suoni e parole a vibrazioni sull'avambraccio dell'utente

Facebook Watch - la tv social sbarca in Italia : nuova sfida a Netflix e Amazon : 'Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan', spiega in un post ufficiale Fidji ...