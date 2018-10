F1 | Verstappen su di giri dopo il quinto posto di Sochi | “non mi aspettavo questa super

sportfair

: Verstappen ha fatto 40+ giri sulle soft, montate le ultra nuove a macchina scarica non ha fatto tempi interessanti… - Fra_Lu77 : Verstappen ha fatto 40+ giri sulle soft, montate le ultra nuove a macchina scarica non ha fatto tempi interessanti… - weakvisions : Verstappen ha recuperato 14 posizioni in 8 giri sto urlando - Franck8819 : Comunque grande gara di Verstappen e di Leclerc che ha fatto un super sorpasso su Magnussen dopo pochi giri #skymotori -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Il pilota olandese è tornato sulla prestazione fornita a, che gli ha permesso di chiudere alessere partito penultimo Una rimonta pazzesca, partita già dal primo giro e completata all’ottavo, con ilottenuto alle spalle di Raikkonen. Gara da ricordare per Maxche, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, piazza una piccola impresa che aumenta la considerazione dell’olandese all’interno del paddock. photo4/Lapresse Una prestazione monstre, che spiazza anche il diretto protagonista: “l’obiettivo era sempre di essere, ma il modo in cui lo abbiamo fatto oggi, penso che possiamo essere molto soddisfatti di questo. Per quanto potessi essere ottimista, prima della gara non potevo certo immaginare che mi sarei ritrovatootto. No, assolutamente no. Nelle fasi iniziali avevo una buona ...