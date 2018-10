F1 | Mondiale 2018 | Ferrari alla deriva dopo l’addio del Presidente Sergio Marchionne

Volley - Mondiale per Club 2018 : sorteggiati i gironi. Ci sono Civitanova e Trento! Appuntamento in Polonia : sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. All’evento parteciperanno anche Civitanova e Trento che hanno ricevuto una wild card da parte degli organizzatori al pari dei padroni di casa Skra Belchatow e Asseco Resovia oltre ai russi del Fakel Novy Urengoy. Lo Zenit Kazan Campione d’Europa si presenta per difendere il titolo e se la dovrà ...

Volley : ufficiale - la Lube al Mondiale per club 2018 : È arrivata l'ufficialità dalla FIVB, che ha invitato al prestigioso torneo la formazione biancorossa vice campione d'Europa e del Mondo. Come un anno fa, la manifestazione si svolgerà in Polonia, dal ...

F1 - Mondiale 2018 : la Mercedes vince in pista ed in classifica - la Ferrari esce ridimensionata? : Ci risiamo. Come un anno fa. Si arriva al momento clou della stagione nel Mondiale di Formula Uno, e Mercedes e Ferrari intraprendono due strade completamente opposte. Da un lato vediamo la scuderia di Brackley che non sbaglia un colpo in ogni direzione, dall’altra il team di Maranello che, per mille motivazioni, si vede sfuggire di mano il bersaglio grosso. Un anno fa fu, anche, colpa dell’affidabilità (senza dimenticare il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 | Davide Cassani : “Gianni Moscon vincerà il Mondiale. Oggi l’Italia ha dato il massimo” : L’Italia è stata grande protagonista ai Mondiali 2018 di Ciclismo, la nostra Nazionale ha disputato una bella prova a Innsbruck ma sulle strade austriache ci è mancato il guizzo finale per riportare a casa quel titolo iridato che manca da dieci anni. Gli azzurri ci hanno provato interpretando al meglio la corsa, sull’ultima salita di Igls si è staccato Vincenzo Nibali purtroppo non ancora in perfette condizioni dopo ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes vola e vede il titolo - +53 sulla Ferrari : La Mercedes è sempre più padrona della Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Grazie alla doppietta conquistata in Russia, le Frecce d’Argento volano a +53 nei confronti della Ferrari e hanno ormai ipotecato l’iride. Le Rosse dovranno accontentarsi della piazza d’onore, la Red Bull è saldamente terza mentre la Haas prova a insidiare la Renault. Classifica Mondiale costruttori F1 ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga - +50 su Sebastian Vettel. Il britannico vede il titolo : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Russia 2018 e ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica del Mondiale F1 piloti. Il britannico della Mercedes ora ha 50 punti di vantaggio su Sebastian Vettel quando mancano cinque gare al termine della stagione, ormai il Campione del Mondo in carica sembra proiettato verso il quinto titolo della carriera. Valteri Bottas sorpassa Kimi Raikkonen al terzo posto. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Mondiale volley 2018 - finale Brasile-Polonia in diretta su Rai2 : Oggi, domenica 30 settembre, al Pala Alpitour di Torino si disputa la finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai2 con la telecronaca di Manuela Collazzo. A sfidarsi Brasile e Polonia. Le due squadre si contenderanno il titolo iridato proprio come quattro anni fa; all'epoca fu la Polonia a imporsi. La gara sarà visibile anche in live streaming su Rai Play.Nel pomeriggio, alle 17, al via la ...

Pallavolo - Mondiale 2018 : tocca alle ragazze. Tutte le partite in diretta su Rai 2 e RaiSport + : Italia Infranto contro Serbia e Polonia il sogno Mondiale dell’Italia di Gianlorenzo Blengini, inizia quello delle azzurre guidate da Davide Mazzanti, impegnate in Giappone, dove va in scena il Mondiale 2018 di Pallavolo femminile. Si tratta della 18° edizione del torneo, trasmesso in tv dalla Rai. Pallavolo femminile, Mondiale 2018: le partite in diretta su Rai 2 e RaiSport + Dopo il successo di ascolti con la Pallavolo maschile, Rai 2 ...

Mondiale Femminile 2018 : le dichiarazioni azzurre dopo la vittoria sulla Bulgaria : Anche a livello personale la prima apparizione in un Campionato del Mondo è qualcosa che non scorderò. Il mio obiettivo è rendermi utile nel miglior modo possibile alla squadra e cercherò di farlo ...

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Vittoria amara dell’Italia - che è uscita dal Mondiale perdendo il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

Mondiale di ciclismo 2018 - i dieci favoriti a Innsbruck : Non c'è bisogno di troppi paragoni per capire che il Mondiale di ciclismo di Innsbruck è tra i più duri degli ultimi quarant'anni: percorsi così si sono visti solo a Sallanches in Francia, 1980, ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere il più possibile davanti con due macchine” : Kimi Raikkonen con il suo solito pragmatismo non si fa distrarre troppo dalle chiacchiere del mercato piloti che, indirettamente, lo hanno riguardato in quest’ultima settimana. L’annuncio di Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo-Sauber dal 2019 e suo compagno di squadra, non lo ha smosso più di tanto perché il finlandese è concentrato sulle ultime sei gare da fare con la Ferrari e sul cercare di fare il meglio possibile ...

F1 - GP Russia 2018 : Sebastian Vettel deve sfatare il tabù a Sochi per tenere in vita il Mondiale : Da domani si comincia. Il Circus della Formula Uno è sbarcato in Russia, a Sochi, sul tracciato creato nell’area del Parco Olimpico realizzato per ospitare la XXII edizione dei Giochi Invernali nel febbraio 2014. Una locazione particolare che beneficia della presenza del Mar Nero e rende più complicato l’arrivo della pioggia. Certo, con il meteo avere certezza è sempre un errore. Quel che è sicuro è che la Ferrari deve recuperare e le gare ...

Pallavolo - Mondiale 2018 : Rai 2 si prende le Final Six (tranne la partita in contemporanea con Pechino Express) : Mondiale 2018 di Pallavolo Il PalaAlpitour di Torino accoglie la fase Finale dei Mondiale 2018 di Pallavolo maschile. Scatta la tre giorni di Final Six, in programma dal 26 al 28 settembre, con l’Italia di Gianlorenzo Blengini impegnata nel doppio confronto con Serbia e Polonia. Pallavolo, Mondiale 2018: la programmazione tv delle Final Six Rai 2 diventa sempre più il canale dei Mondiali di Pallavolo. La rete diretta da Andrea Fabiano, in ...