F1 – L’aritmetica e le polemiche | Vettel spiazza la stampa a Sochi | “non ero un genio ma…”

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Sebastiansincero e mai scontato: le parole del tedesco della Ferrari dopo il terzo posto al Gp di Russia Un terzo posto non troppo soddisfacente, ma nemmeno troppo deludente, ieri aper Sebastian. La Ferrari del tedesco aveva tutte le carte in regola per far bene e lottare con le Mercedes, ma non è riuscita a reagire alla potenza delle Frecce Argento, dovendosi accontentare del terzo posto. 50, adesso, i punti che separano Hamilton, vincitore del Gp di Russia, da, ma il ferrarista non si dà per vinto: “ora si pensa di gara in gara. In aritmetica non ero un, sono abbastanza sveglio per sapere che ora si fa difficile. Oggi (ieri; n.d.r.) c’era una piccola possibilità di stare davanti a Lewis, ma io credo ancora nelle nostre chances, nessuno può sapere cosa può ancora accadere, esistono anche i ritiri. Non li auguro certo ai miei avversari, ma ...