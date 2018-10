Eva Henger commenta la partecipazione di Monte al GFVip | ' Ancora non ha dimostrato niente'

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : ecco cosa ne pensa Eva Henger : Eva Henger: le parole su Francesco Monte al Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. L’ucraina è stata invitata a Domenica Live per commentare la partecipazione del tarantino alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Partecipazione che arriva proprio in seguito all’esperienza mancata […] L'articolo Francesco Monte al Grande Fratello Vip: ...

Pomeriggio 5 - Silvia Corrias risponde a Eva Henger : Barbara d’Urso replica a tono : Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: “Eva dice cose non vere” A Pomeriggio Cinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Eva Henger a scagliarsi contro Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la […] L'articolo Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: Barbara ...

Eva Henger difende la figlia : “Mio marito ha chiamato il padre dell’ex moglie di Lucas” : Eva Henger a Pomeriggio 5 contro Silvia Corrias, l’ex moglie di Lucas Peracchi Eva Henger è tornata a Pomeriggio 5 per difendere la figlia Mercedesz e la sua storia d’amore con Lucas Peracchi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata invitata da Barbara d’Urso a replicare alle recenti dichiarazioni di Silvia Corrias, l’ex moglie dell’ex […] L'articolo Eva Henger difende la figlia: “Mio ...

Chi è Lucas Peracchi? Da ‘Uomini e Donne’ all’amore con Mercedesz Henger : l’ex tronista nuovo fidanzato della figlia di Eva [GALLERY] : Lucas Peracchi dopo essere stato protagonista sul trono di ‘Uomini e Donne’ ha trovato l’amore in Mercedesz Henger: ecco il nuovo fidanzato della figlia di Eva Muscoloso, pieno di tatuaggi e nuovo fidanzato di Mercedesz Henger. Stiamo parlando di Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ che ha trovato l’amore, non durante, ma dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Instagram ...

Pomeriggio Cinque - Silvia Corrias dichiara : “Non ce l’avevo con Eva Henger” : Silvia Corrias a Pomeriggio 5 smentisce: “Il post non era contro Eva Henger” E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Come di consuetudine la prima parte della trasmissione è stata dedicata alla cronaca nera e ai temi di più stretta attualità, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati da Barbara d’Urso a parlare di quest’ultimo argomento, ...

Eva Henger a Pomeriggio 5 : Lucas Peracchi - le liti social e l’aborto : Eva Henger ospite a Pomeriggio 5 ha raccontato cosa le è accaduto negli ultimi mesi. Ospite nella prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso, insieme alla figlia, la Henger ha parlato di Lucas Peracchi, nuovo fidanzato di Mercedesz, ma anche dell’aborto e delle critiche ricevute per aver raccontato questa storia. Eva Henger a Pomeriggio 5: Lucas, Mercedesz e le liti social Scoppiettate prima puntata di ...