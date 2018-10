Escursionista 60enne | muore cadendo su sentiero di Pizzo Cefalone

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 ottobre 2018) L'Aquila - Unadi 60 anni, Giovanna Maniezza, originaria di Belluno ma da tempo residente a Roma, è morta oggi dopo essere precipitata per un centinaio di metri mentre stava passeggiando su unnei pressi, sul Gran Sasso d'Italia. Il corpo della donna è stato recuperato dall’elisoccorso del 118 dell'ospedale dell'Aquila. Non si conoscono le cause della tragica caduta, sulla quale sta indagando la polizia con la procura della repubblica dell'Aquila che ha aperto una inchiesta. leggi tutto