Enti case : 10 a giudizio a Roma : ANSA, - Roma, 01 OTT - Dieci persone, tra cui l'ex senatore del Pd, Massimo Pompili e l'ex presidente dell'Isma Istituto di Santa Maria in Aquiro, Guido Magrini, condannato a 3 anni in appello nel ...

CasEntino - a Pratovecchio notte di controlli dei carabinieri : 5 patEnti ritirate e un arresto : Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno intensificato i controlli in concomitanza con la manifestazione "Bierfest" in Pratovecchio. Nel corso delle serate ...

Indonesia - devastante terremoto sull'isola di Sulawesi - case crollate e prime vittime (aggiornamEnti) : terremoto catastrofico nel cuore dell'Indonesia. Raggiunta la magnitudo 7.6 su terraferma. Gravi danni e vittime. Una potente scossa di terremoto ha colpito oggi 28 settembre 2018, esattamente alle...

Alto Adige - seconde case vietate ai non residEnti : troppi i turisti : Un provvedimento vieta ai cittadini italiani non residenti in Alto Adige di comprare la seconda casa nella regione. Le nuove costruzioni sono riservate a chi lavora o vive da almeno 5 anni nella Provincia autonoma. La decisione vale per le zone ad alta densità turistica: si tratta di 25 comuni e 26 frazioni.Continua a leggere

Tragedia nel Casertano - si ribalta pullman con studEnti. Bilancio pesantissimo : Cronaca. E' di 12 feriti, due dei quali in gravi condizioni il Bilancio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla Provinciale tra Tora e Piccilli e Galluccio. Un pullman della Clp, pieno di studenti,...

Vasto incendio sul monte Serra nel pisano - evacuate case nel comune di Calci. CEntinaia di sfollati : Immagini dell’incendio sul monte Serra, nel pisano che ha distrutto decine di ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Impegnati vigili del fuoco e protezione civile. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Ad alimentare il rogo le forti raffiche di vento che soffiano sulla zona e che ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. L'articolo Vasto incendio sul monte Serra ...

