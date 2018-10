Emissioni auto | la proposta di Legambiente al governo su fisco e incentivi | “Meno smog

Emissioni - a Strasburgo si vota sul futuro della mobilità e dell’industria dell’auto : testo ambizioso ma a rischio imboscate : Mentre l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti continua a crescere in Europa e Bruxelles indaga su Bmw, Daimler e Volkswagen con l’accusa di aver eluso investimenti in tecnologie pulite, il Parlamento di Strasburgo si prepara a esprimersi sul tema delle Emissioni delle auto. Il voto, in programma per il 3 ottobre è considerato cruciale e dall’esito per nulla scontato: in ballo infatti non ci sono solo le politiche di ...

Ambiente - Emissioni : la maggioranza degli italiani sogna l’auto elettrica : Secondo un’indagine della Ong Transport & Environment, condotta su un campione di 4.500 persone in 9 Paesi dell’Ue (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Ungheria, Polonia), per il 56% degli italiani la prossima auto nuova sarà probabilmente elettrica e per il 38% l’UE dovrebbe imporre zero emissioni per le vetture entro il 2030. Il sondaggio arriva a pochi giorni dal voto dell’Europarlamento ...

Emissioni auto : perché Bruxelles indaga sui grandi marchi tedeschi : Alle viste un nuovo dieselgate, originato per non farsi concorrenza nello sviluppo di eco-tecnologie, e che riguarderebbe anche i motori a benzina

Raddoppiano i volumi di vendita delle auto a zero Emissioni! : Altre informazioni da un'ulteriore fonte autore Gruppo di Acquisto auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Emissioni auto - test irregolari in Giappone per Suzuki - Mazda e Yamaha : Anche il Giappone sta vivendo qualcosa di simile al dieselgate. Dopo il caso Nissan (e i precedenti di Subaru e Mitsubishi), che un mese fa ammise di aver condotto verifiche tecniche sulle Emissioni di 19 suoi veicoli non conformi a quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti, oggi sono altri costruttori illustri ad uscire allo scoperto. Si tratta di Mazda, Suzuki e Yamaha, come riporta il quotidiano Nikkei, che hanno confessato di aver ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli Emissioni auto : Teleborsa, - Brilla Fiat Chrysler, che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli ...

Trump allenta vincoli Emissioni auto. Fca - proposta da valutare attentamente : NEW YORK - L'amministrazione Trump propone l'allentamento dei vincoli sulle emissioni delle automobili, uno schiaffo all'eredità di Barack Obama. La proposta prevede anche la...

Auto : USA propone congelamento limite Emissioni fino al 2026 : Novità sul fronte Auto dall'amministrazione americana. Il Dipartimento dei Trasporti Usa e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha avanzato la proposta di congelare fino al 2026 gli standard di ...

