ilfattoquotidiano

: Emissioni, a Strasburgo si vota sul futuro della mobilità e dell’industria dell’auto: testo ambizioso ma a rischio … - italianaradio1 : Emissioni, a Strasburgo si vota sul futuro della mobilità e dell’industria dell’auto: testo ambizioso ma a rischio … - italianaradio1 : Mentre l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti continua a crescere in Europa e Bruxelles indaga su Bmw,... - Noovyis : Un nuovo post (Emissioni, a Strasburgo si vota sul futuro della mobilità e dell’industria dell’auto: testo ambizios… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Mentre l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti continua a crescere in Europa e Bruxelles indaga su Bmw, Daimler e Volkswagen con l’accusa di aver eluso investimenti in tecnologie pulite, il Parlamento disi prepara a esprimersi sul tema delledelle auto. Il voto, in programma per il 3 ottobre è considerato cruciale e dall’esito per nulla scontato: in ballo infatti non ci sono solo le politiche di, ma anche la qualità ambientale e il contrasto ai cambiamenti climatici che vedono ledei trasporti tra le cause principali, la salute dei cittadini (430mila ogni anno i decessi in Europa per l’aria inquinata), ma anche ildell’industria automobilistica e la competitività delle economie europee. Un testo ambizioso ma in bilico – Il testo che arriverà in aula il 3 ottobre è quelloto il 10 settembre ...