Eintracht | la Lazio riparte dal jolly Berisha

Europa League - Lazio : Infortunio per Paciencia dell’Eintracht : L’Eintracht Francoforte, avversaria della Lazio nel girone H di Europa League, dovrà rinunciare per sei settimane a Gonçalo Paciencia. L’attaccante portoghese ha riportato la rottura del menisco laterale del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo il club tedesco, i tempi di recupero si aggirano intorno alle sei settimane. Il 24enne ex Porto è stato prelevato dall’Eintracht ...

Europa League 2018-2019 - le avversarie del girone della Lazio ai raggi X. Sfortunati i biancocelesti - con Marsiglia ed Eintracht Francoforte : Per la settima volta da quando la competizione ha cambiato nome, trasformandosi da Coppa UEFA a Europa League, la Lazio fa la propria comparsa ai nastri di partenza. I biancocelesti sono stati inseriti nel complicato girone H, che comprende l’Olympique Marsiglia, l’Eintracht Francoforte e l’Apollon Limassol. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle tre formazioni in questione. OLYMPIQUE Marsiglia Il Marsiglia è ...

Europa league : dura per la Lazio con Marsiglia e Eintracht - il Milan pesca Olimpiacos e Betis : Girone ostico per la Lazio e più abbordabile per il Milan in Europa league. Nel sorteggio di Montecarlo, i biancocelesti, inseriti in prima fascia, sono finiti nel gruppo H con Marsiglia, Eintracht Francoforte e ciprioti dell'Apollon Limassol. I rossoneri, in seconda fascia, sono nel gruppo F e hanno la consoLazione di aver evitato le squadre inglese. Dovranno vedersela con Olympiacos Pireo, Betis Siviglia e i lussemburghesi del ...