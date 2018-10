“Ecco i 17 miliardi di coperture per il reddito di cittadinanza” Ma ora che M5s è al

“Ecco i 17 miliardi di coperture per il reddito di cittadinanza” : ma l’articolo sul blog non esiste più : "Il Movimento 5 stelle ha trovato le coperture per il reddito di cittadinanza. Leggi qui!". Sono decine i post del blog di Beppe Grillo - quando ancora era l'organo ufficiale - che rimandano a un articolo che elenca tutte le risorse che sarebbero state dirottate per finanziare la madre di tutte le proposte stellate. Peccato che quel post non esista più. Così come non esistono più le coperture che il M5s definiva "certificate ...