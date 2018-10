“Ecco i 17 miliardi di coperture per il reddito di cittadinanza” | ma l’articolo sul blog

huffingtonpost

(Di lunedì 1 ottobre 2018) "Il Movimento 5 stelle ha trovato leper ildi cittadinanza. Leggi qui!". Sono decine i post deldi Beppe Grillo - quando ancora era l'organo ufficiale - che rimandano a un articolo che elenca tutte le risorse che sarebbero state dirottate per finanziare la madre di tutte le proposte stellate. Peccato che quel post non esista più. Così come non esistono più leche il M5s definiva "certificate una ad una", al contrario "dei numeri di aria fritta sulla crescita del Pil o della disoccupazione forniti a giorni alterni dal governo" (all'epoca a Palazzo Chigi sedeva Matteo Renzi).Parole paradossali da leggere oggi. Sia per le critiche rivolte all'esecutivo di allora, sia per il braccio di ferro condotto all'interno dell'attuale governo sulla necessità di finanziare le spese in deficit, fino a forzare il 2,4% di rapporto deficit/Pil ...