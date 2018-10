motorinolimits

: Ecclestone vuole che Pirelli resti in F1 - BarbaraPremoli : Ecclestone vuole che Pirelli resti in F1 - MotoriNoLimits : Ecclestone vuole che Pirelli resti in F1 -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Presente al GP di Russia accanto al suo amico Putin, Bernieha detto chechefornitore unico di pneumatici in F1. A quanto si vocifera, il costruttore sudcoreano Hankook avrebbe risposto alla gara indetta dalla FIA per sostituire nel 2020, che resta ovviamente in corsa per l’incarico e l’ex-boss della … L'articolochein F1 MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.