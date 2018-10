blogo

: Battendo 3-1 la Svezia, l'1 ottobre 1989 la nazionale maschile di volley conquistava il primo europeo della sua sto… - creditosportivo : Battendo 3-1 la Svezia, l'1 ottobre 1989 la nazionale maschile di volley conquistava il primo europeo della sua sto… - RaiNews : Con il suo tour '#ExplosiveLive' iniziato a novembre 2016, sta facendo numeri da record e il successo non accenna a… - Varych4 : E' successo in tv: 1 ottobre 1996 - La nascita di Tira e Molla -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) TvBlog inaugura una nuova rubrica, da oggi lunedì 1°2018. Con E'in tv faremo un tuffo nella memoria storica televisiva con una sorta di almanacco quotidiano che ci porterà a scoprire una trasmissione, episodio e curiosità legate a ogni giorno dell'anno perché tutti, in fondo, siamo un po' amanti del nostalgico.Il primo evento da riscoprire è la partenza didatata 1°. Canale 5 arriva da un ottennato insieme a Mike Bongiorno e l'immortale Ruota della fortuna, la rete pensa di rinnovare la fascia pre-serale per la stagione-97, per questo viene affidato a Paolo Bonolis (in arrivo dalla Rai) il compito più arduo: condurre un game-show (ideato da Corrado) che fosse altrettanto vincente ed accompagnare il pubblico verso il telegiornale delle 20.E'in tv: 1- Ladipubblicato su ...