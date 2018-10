E ora l' Italia preoccupa Wall Street | Volatilità da mercato emergente

Supermoto delle Nazioni : l’Italia al secondo posto - la Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria : Supermoto delle Nazioni: ottimo 2° posto per l’Italia La Maglia Azzurra ha sfiorato la vittoria al Supermoto delle Nazioni, andato in scena oggi in Spagna al Circuit de la Ribera. L’Italia ha conteso il successo alla Francia, che ha vinto con un solo punto di vantaggio sugli azzurri. In gara 1 Diego Monticelli è passato al comando al sesto giro, prendendo la posizione del transalpino Laurent Fath, poi però non ha potuto nulla ...

Marzabotto - i ministri italiano e tedesco insieme per la prima volta per onorare i 770 trucidati dai nazisti. Maas : 'Grande vergogna' : Un ministro italiano e uno tedesco fper la prima volta fianco a fianco per ricordare l'orrore della strage di Marzabotto . Il dovere del ricordo, non senza 'dolore e vergogna', perché non si ripetano ...

Fca - Elkann : 'Produrremo in Italia famiglia 500 verde. Pronti a sfide auto - le affronteremo con coraggio' : TORINO - 'Intendiamo lanciare una famiglia 500 verde, che sia rispettosa dell'ambiente, con motori ibridi ed elettrici. E saranno prodotte proprio qui nel nostro Paese'. Lo ha detto...

Triathlon - Campionati Italiani Sprint Lignano 2018 : 707 ancora in trionfo nella staffetta mista : ancora 707 ai Campionati Italiani di Triathlon Sprint: a Lignano la prova della staffetta mista sorride alla società campione uscente che, seppur con una formazione diversa rispetto allo scorso anno, conferma il titolo. Justine Guerard (Francia), Luca Facchinetti, Giorgia Priarone e Gianluca Pozzatti chiudono in 1:16’41” e precedono di 50″ Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Alessandro De ...

Meteo - da domani pioggia - vento e temporali sull'Italia : Ultimo giorno di sole dicono gli esperti. E arrivato il momento, nel primo giorno di ottobre, di riaprire armadi e tirare fuori ombrelli e maglioni. Da domani è in arrivo una perturbazione atlantica ...

Mondiale volley - l'Italia vince ancora : le azzurre battono il Canada 3-0 : Altro giro, altra vittoria. l'Italia femminile batte 3-0 il Canada nel Mondiale di volley in Giappone e bissa il successo ottenuto sabato contro la Bulgaria , sempre per 3-0,. Ottimi parziali poi: 25-...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cuba. Programma - orari e tv : Dopo le due partite giocate contro Bulgaria e Canada, l’Italia tornerà in campo martedì 2 ottobre ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre osserveranno dunque un giorno di riposo a Sapporo (Giappone) prima di affrontare Cuba nella terza partita della rassegna iridata, un incontro fondamentale che precede i due big match contro Turchia e Cina. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine ...

Milano-Torino - Finale Supercoppa Italiana basket 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi si assegna il primo trofeo stagionale del basket: Milano e Torino si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana al Pala Leonessa di Brescia. L’Olimpia è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa in semiFinale e andrà a caccia dell’ennesimo trofeo ma di fronte si troverà la FIAT che è riuscita a regolare Trento e proverà a scrivere il suo nome dell’albo d’oro. Si preannuncia una bella sfida tra i ...

Motocross Gp Italia 2018 a Imola, oggi domenica 30 settembre.

diretta Italia Canada per la prima fase dei Mondiali volley 2018 (oggi 30 settembre)

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Finale Olimpia Milano-Torino. Data - programma - orario d’inizio e tv : Milano e Torino si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2018 di Basket che si giocherà domenica 30 settembre al Pala Leonessa di Brescia. L’Olimpia è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa in semiFinale e andrà a caccia dell’ennesimo trofeo ma di fronte si troverà la FIAT che è riuscita a regolare Trento e proverà a scrivere il suo nome dell’albo d’oro. Si preannuncia una bella sfida tra i ...

CICLONE ZORBA COLPISCE LA GRECIA, SFIORATA L'ITALIA: tempesta simile a quelle tropicali, raffiche di vento a 90 km/h e onde alte più di 10 metri. Allarme anche ad Atene.

Manovra - Berlusconi : “Fa male a italiani. Mi appello a maggioranza e governo” : “Sono cose che fanno male all’Italia, cose che fanno male a tutti gli italiani”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, commenta la Manovra Lega-M5S. Intervistato in esclusiva da Alessandro Poggi, per Night Tabloid – in onda lunedì sera su Raidue – in occasione dei suoi 82 anni, il Cavaliere spiega di non condividere la decisione del governo giallo-verde di fissare il rapporto ...