E' morto Mario Castellazzi | il suo gol ispirò il Clamoroso al Cibali

Siderno - intimidazione alla famiglia di Mario Congiusta - morto dopo 13 anni di battaglie contro le cosche : Un cumulo di terra accuratamente sistemato davanti all’attività commerciale di Mario Congiusta, il “padre coraggio” morto il mese scorso a Siderno dopo 13 anni di battaglie contro le cosche che gli hanno ucciso il figlio e contro uno Stato che ha dimostrato la sua incapacità di fare giustizia. Un messaggio che ha il sapore dell’intimidazione. Chiaro come la voglia dei clan che, con la morte di Congiusta, venga “seppellito” anche il suo ricordo. ...

Guido Ceronetti - morto il poeta e drammaturgo che spaziò dalle marionette alla traduzione della Bibbia : È morto nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, Guido Ceronetti, poeta, filosofo e scrittore. Aveva 91 anni. Nato a Torino, viveva da tempo in Toscana: era uno dei maggiori intellettuali contemporanei e conduceva un’esistenza ritirata, quasi ascetica. “Non ho paura di morire. Solo di soffrire. Uno ha già tribolato fin qui, e adesso tribolare in un letto di ospedale, no grazie”, aveva dichiarato in un’intervista. Ammalato da ...

Caserta - sparito da giorni - trovato morto 22enne Mario Pio Zarrillo : giallo sul suicidio : Mancava da casa da venerdì scorso, il 22enne Mario Pio Zarrilli. La sua scomparsa aveva allertato e gettato nell'angoscia un'intera comunità: se ne era andato dopo aver confidato a un amico di aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e di avere paura. Ieri pomeriggio, il tragico epilogo: il ragazzo è stato trovato morto dai carabinieri in una villa abbandonata di Marcianise, comune in provincia di Caserta dove viveva con la famiglia. Si ...

Salernitana a lutto - morto l'ex allenatore Mario Facco : Approfondimenti Granata a lutto, è morto il glorioso capitano Silvano Scarnicci 26 maggio 2017 l'ex allenatore della Salernitana, Mario Facco , è morto all'età di 72 anni. Nato a Milano nel 1946, in ...

