è morto il maestro Stelvio Cipriani | autore di molte colonne sonore | suo l Anonimo

Marsala - è morto il maestro Castoro. Se ne va un'istituzione delle arti marziali : Marsala perde un'istituzione delle arti marziali . E' morto il maestro Santo Castoro. Il maestro Castoro era molto conosciuto in città, per molti anni ha insegnato arti marziali secondo l'antica ...

È morto Neil Simon - il maestro della commedia : tra i capolavori 'La strana coppia' : È deceduto in un ospedale di New York, Neil Simon, sceneggiatore di ‘Appartamento al Plaza’, ‘I ragazzi irresistibili’, ‘A piedi nudi nel parco’ e ‘La strana coppia’. Aveva 91 anni, era malato di Alzheimer [VIDEO]e aveva subito un trapianto di rene nel 2004 ricevuto da Bill Evans, suo vecchio amico e agente. Indimenticabili tutte le sue opere scritte per il cinema e il teatro Durante gli anni ’60 era stato autore per la tv e poi è diventato ...