Domenica Live lite furibonda tra Karina Cascella e Lorenzo Crespi

Mara Venier - i complimenti a Barbara D'Urso : «Domenica Live ha battuto Domenica In» : Barbara D'Urso supera Mara Venier negli ascolti. Continua la guerra tra le signore della Domenica e all'indomani dell'ultima sfida c'è un piccolo colpo di scena nell'indice di ascolti . Barbara D'Urso ...

Marco Carta a Domenica Live parla della sua malattia e della paura di non farcela (video) : “Ero grave” : Marco Carta a Domenica Live parla per la prima volta della sua malattia, quella per la quale è stato costretto in un letto d'ospedale nel mese di giugno a seguito di un delicato intervento chirurgico del quale porta ancora la cicatrice. L'artista sardo aveva deciso di mantenere il più stretto riserbo sulle sue condizioni, con un silenzio spezzato dall'intervento di sua nonna Elsa sulle pagine di un noto settimanale, nel quale si era parlato ...

Lorenzo Crespi contro Karina Cascella : è lite a Domenica Live : Domenica Live , durante la puntata del 30 settembre, è stata teatro di una litigata furiosa tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella : l'attore e l'opinionista sono stati ospiti di Barbara D'Urso, nella ...

Lorenzo Crespi contro Barbara d'Urso per la rissa con Karina Cascella a Domenica Live : Barbara d'Urso è tornata a vincere contro Mara Venier, anche se di pochissimo: merito anche di alcuni momenti forti, come la rissa a distanza tra Karina Cascella, ex Uomini e Donne, e Lorenzo Crespi, ex volto di Gente di mare e indimenticabile maresciallo Palermo in Carabinieri.Il motivo è presto detto: Lorenzo Crespi è da tempo malato e caduto in disgrazia ed è spesso ospite dei programmi di Maria Carmela di Cologno. Queste sono solo ...

Barbara d’Urso felice per Domenica Live : “Superiamo tutti” : Domenica Live vince gli ascolti: Barbara d’Urso ringrazia il pubblico Domenica Live ha battuto Domenica In ieri pomeriggio. Un testa a testa quello tra Mara Venier e Barbara d’Urso che ha favorito questa volta la conduttrice partenopea che ha espresso tutta la sua felicità sui social con queste parole: “Ieri Domenica Live è stato il programma più visto della Domenica pomeriggio, battendo ogni concorrenza! Picchi del 20% di ...

Domenica Live contro Domenica In/ Gli ascolti premiano la d'Urso che ottiene il suo primo successo : Domenica Live ha ottenuto il primo successo e il sorpasso nella guerra degli ascolti contro Domenica In. Il risultato è ancora un testa a testa ma leggermente a favore di Canale 5(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:28:00 GMT)

Domenica Live - Lorenzo Crespi vs Karina : «Vai a lavorare. Sei l’inutilità fatta persona». La Cascella : «Fatti vedere da uno psicologo bravo» : Domenica Live Insulti, urla e parole di troppo quelle volate ieri nel salotto di Domenica Live mentre si discuteva di “vip caduti in disgrazia“. Tra i personaggi nel mirino della polemica Lorenzo Crespi che, in collegamento, ha ripercorso nuovamente i problemi economici affrontati dopo il successo ottenuto diversi anni fa. A prendere la parola è Karina Cascella che, fin da subito, si mostra parecchio diffidente nei confronti ...

Domenica Live - Barbara D'Urso fa il miracolo e batte Domenica In di Mara Venier : champagne a Mediaset : Mai dare per vinta Barbara D'Urso . Alla terza Domenica della stagione, infatti, Carmelita e Domenica Live su Canale 5 si prendono la più inattesa delle rivincite su Mara Venier e Domenica In , il ...

Ascolti TV | Domenica 30 settembre 2018. Fazio 16.1%-14% - Giletti 8.7% - Le Iene 10.9%. Sorpasso di Domenica Live : Fabio Fazio, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.780.000 spettatori pari al 16.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 23 alle 0.21 – ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 la finale dei Mondiali di Pallavolo Brasile – Polonia ...

Ascolti tv pomeriggio - 30 settembre 2018 : Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta : Domenica In vs Domenica Live: Ascolti Tv della Domenica pomeriggio – Vince Barbara D’urso Seconda Domenica di sfida a 3 fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto durante il lungo pomeriggio Domenicale fra: Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta? Fino ad ora le sfide fra Mara Venier e Barbara d’Urso sono state vinte dalla ...

Domenica Live - Marco Carta racconta a Barbara D'Urso il dramma della sua operazione : tremenda cicatrice : Questa estate Marco Carta ha fatto preoccupare i suoi fan, a causa di un' operazione d'urgenza a cui si è dovuto sottoporre. In quell'occasione sono stati pochi i dettagli rivelati dal cantante, che ...

Samantha Markle e Meghan : fallisce l’incontro a Domenica Live : Domenica Live: nessun incontro tra Samantha Markle e Meghan Samantha Markle è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nella puntata del 30 settembre, in collegamento da Londra. Da diversi mesi sta tentando di incontrare la sorella Meghan, duchessa di Sussex e moglie del principe Henry. In tutto questo periodo, però non ha perso l’occasione di criticare e offendere la sorellastra via social e in vari programmi televisivi, ...

GFVip - Daniele Interrante contro Ivan Cattaneo a Domenica Live : ecco perché : ROMA - 'In questo Paese c'è un doppiopesismo. Appena una persona etero dice qualcosa su un omosessuale, si muovono tutti, perfino il ministro, quando però un omosessuale dichiarato dice una cosa ...

LORY DEL SANTO - LETTERA MARCO CUCOLO/ Daniele Interrante : "Il Gf vip non è una cura per lei" (Domenica Live) : LORY Del SANTO e MARCO CUCOLO, la coppia scrive una LETTERA a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)