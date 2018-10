Domenica Live | Barbara D' Urso fa il miracolo e batte Domenica In di Mara Venier

Ascolti TV | Domenica 30 settembre 2018. Fazio 16.1%-14% - Giletti 8.7% - Le Iene 10.9%. Sorpasso di Domenica Live : Fabio Fazio, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.780.000 spettatori pari al 16.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 23 alle 0.21 – ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 la finale dei Mondiali di Pallavolo Brasile – Polonia ...

Ascolti tv pomeriggio - 30 settembre 2018 : Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta : Domenica In vs Domenica Live: Ascolti Tv della Domenica pomeriggio – Vince Barbara D’urso Seconda Domenica di sfida a 3 fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto durante il lungo pomeriggio Domenicale fra: Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta? Fino ad ora le sfide fra Mara Venier e Barbara d’Urso sono state vinte dalla ...

Samantha Markle e Meghan : fallisce l’incontro a Domenica Live : Domenica Live: nessun incontro tra Samantha Markle e Meghan Samantha Markle è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nella puntata del 30 settembre, in collegamento da Londra. Da diversi mesi sta tentando di incontrare la sorella Meghan, duchessa di Sussex e moglie del principe Henry. In tutto questo periodo, però non ha perso l’occasione di criticare e offendere la sorellastra via social e in vari programmi televisivi, ...

GFVip - Daniele Interrante contro Ivan Cattaneo a Domenica Live : ecco perché : ROMA - 'In questo Paese c'è un doppiopesismo. Appena una persona etero dice qualcosa su un omosessuale, si muovono tutti, perfino il ministro, quando però un omosessuale dichiarato dice una cosa ...

LORY DEL SANTO - LETTERA MARCO CUCOLO/ Daniele Interrante : "Il Gf vip non è una cura per lei" (Domenica Live) : LORY Del SANTO e MARCO CUCOLO, la coppia scrive una LETTERA a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Domenica Live - insulti in diretta tra Karina e Lorenzo Crespi - frecciatina anche alla De Filippi : A Domenica Live volano gli insulti. E’ una vera e propria rissa verbale quella che vede protagonisti Karina Cascella e Lorenzo Crespi L’attore, in collegamento video, per raccontare le sue difficoltà, viene attaccato dall’opinionista, che contesta le richieste di aiuto, dopo anni di grandi guadagni. Immediata la replica, e il dialogo si fa progressivamente più violento. «Fatti vedere dallo psicologo», gli dice Karina Cascella. «Tu trovati ...

Harnaam Kaur - la modella con la barba - a Domenica Live : la reazione : Domenica Live, Harnaam Kaur: dai maltrattamenti alla rinascita Harnaam Kaur, la modella con la barba, è stata ospite nella puntata di Domenica Live del 30 settembre. La donna è simbolo internazionale delle campagne contro il bullismo e il cosiddetto body shaming, ovvero forma di bullismo che colpisce l’aspetto fisico delle persone. Due anni fa è entrata nel Guinness dei Primati come la “più giovane donna con la barba”, una ...

Domenica Live - Rita Schillaci l’ex moglie di Totò Schillaci attacca Barbara D’Urso : Rita Schillaci furibonda attacca verbalmente tutti anche Barbara D’Urso «Sono piegata ma non spezzata». Rita Bonaccorso, ex-moglie del campione Totò Schillaci, in videocollegamento, torna a parlare a Domenica Live dello sfratto per debiti cui si è opposta invano per anni, dichiarandolo ingiusto. E subito le parole sono forti. Rita Schillaci attacca «tutti quelli che si sono appropriati della mia casa, che sono stati fetenti e morti di ...

Francesco Monte uno stratega? Parla Eva Henger a Domenica Live : Domenica Live: Eva Henger torna a Parlare di Francesco Monte Francesco Monte è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa terza edizione del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, Barbara d’Urso non poteva non Parlare di lui nel nuovo appuntamento di Domenica Live. O meglio: ha lasciato che Eva Henger tornasse a Parlare di lui, dopo lo scandalo legato al canna – gate che li ha visti protagonisti. Secondo ...

“Ma vaff…”. Insulti pesantissimi a Domenica Live - Lorenzo Crespi è una furia. Ce l’ha con lei : Lorenzo Crespi è ormai un vero e proprio habitué del salotto di Barbara d’Urso. E oggi, a distanza di mesi, l’attore di ‘Gente di Mare’ è tornato negli studi di Domenica Live. Ne è passata di acqua sotto i ponti negli ultimi dieci anni per l’attore messinese: dal successo degli impegni sui set televisivi e cinematografici alla ‘fame’ dichiarata dallo stesso Crespi. A rendere più amaro il suo presente è ...

Marco Carta a Domenica Live : ‘Operato d’urgenza per diverticolite - mia madre più giovane di me quando è morta’ : “Una super cicatrice, per un super spavento, per un super intervento” inizia così il racconto di Marco Carta, 33 anni, in merito all’operazione subita a giugno che ha tenuto col fiato sospeso i suoi numerosi fan. Un lungo ricovero e una cicatrice che gli attraversa l’intero addome e un piccolo mistero: la nonna aveva parlato di un’ulcera, ma non è per questo motivo che il cantante sardo è stato operato. “Ero ...