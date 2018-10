Domenica in Carolyn Smith la mia lotta contro il cancro

people24.myblog

: CAROLYN SMITH DIFENDE NADIA TOFFA- Devo la mia forza a mia madre aveva una malattia (Domenica in) - #CAROLYN… - zazoomblog : CAROLYN SMITH DIFENDE NADIA TOFFA- Devo la mia forza a mia madre aveva una malattia (Domenica in) - #CAROLYN… - zazoomnews : Carolyn Smith difende Nadia Toffa a Domenica In: la iena fa un passo indietro prima del ritorno de Le Iene -… - zazoomblog : Carolyn Smith difende Nadia Toffa a Domenica In: la iena fa un passo indietro prima del ritorno de Le Iene -… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ospite di Mara Venier a “In”parla delal seno che sta combattendo per la seconda volta, si è confessata a 360°, parlando della malattia, della famiglia e degli impegni professionali. «Prima lo chiamavo l’intruso e lo sconosciuto, ora lo conosco bene».. «Trovo la forza nel sorriso, è questo che mi ha permesso di combattere di nuovo questa malattia, che ormai conosco bene e so come affrontare. Quello che mi ha fatto più male sono state alcune accuse gratuite, da parte di chi sosteneva che non fossi veramente malata e che fosse tutta una messinscena, per motivi pubblicitari» – ha spiegatoa “In” «Le parole di Nadia Toffa, che definiva ilcome un dono? Occorre sempre stare attenti alle parole, possono ferire gli altri, ma è chiaro che il suo messaggio sia stato mal interpretato. Lei, come me, ha saputo trasformare un ...