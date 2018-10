Dl Sicurezza è stato inviato al Quirinale

Decreto Sicurezza al Quirinale - il ministero : "Nessuna modifica". Ma l'articolo 10 è stato "attenuato" : Per il Viminale, è sbagliato parlare di "modifica" al Decreto immigrazione e Sicurezza in materia di sospensione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Ma l'articolo 10 del "testo definitivo" sembra in effetti 'attenuare' quanto illustrato dalla relazione diffusa subito dopo il Consiglio dei ministri dei lunedì scorso. Secondo quella relazione, la Commissione territoriale può sospendere l'esame ...

Sicurezza - l'On. Vazio : "Pretenderla è un diritto e lo Stato deve garantirla" : Non passa giorno che non si verifichi un fatto di cronaca ad Albenga, nel territorio ingauno e, più in generale nel comprensorio. La preoccupazione da parte dei cittadini è elevata, così come il malumore e l'esasperazione. Se da un lato occorre ...

Salerno-Reggio Calabria - 8 chilometri sotto sequestro per motivi di Sicurezza. Ma il traffico non è mai stato chiuso : “Noi stiamo lavorando con la Procura. Stiamo lavorando intensamente per risolvere la questione con l’impresa che ha truffato Anas. Ovviamente questo non implica nessuna limitazione del traffico, semplicemente è un problema di risoluzione, di miglioramento, di riassegnazione dei lavori di sistemazione dell’alveo. Su questo stiamo lavorando”. Era il 22 dicembre 2016 quando il presidente dell’Anas, Gianni Armani, aveva assicurato che presto si ...

"Sulla Sicurezza stradale lo Stato non c'è più" : "Premesso che l'indagine è in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento più generale: io ho qualche difficoltà ad accettare l'idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. La filosofia del nostro sistema vede oggi uno Stato espropriato dei suoi poteri, una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante ...

Serrati controlli da parte della Polizia di Stato per la Sicurezza dei cittadini : La Polizia di Stato e specificatamente la Sezione Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore Aggiunto dr. Renato Alfano, in attuazione a precise direttive del Dipartimento di Pubblica ...

Genova - sabato i funerali di Stato. Si indaga anche per attentato a Sicurezza trasporto : Intanto la città, ancora sotto choc, prova a ripartire con tutte le attività ma gestire le emergenze, dallo sgombero delle macerie alla viabilità, non è facile -

Ponte crollato : contestato anche il reato di attentato alla Sicurezza dei trasporti. Ma potrebbero aggiungersene altri : A testimoniare che sarà un'inchiesta lunga e difficile intervengono le ipotesi di reato che il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, insieme ai sostituti Walter Cotugno e Massimo Terrile, sta ...

Roma : Aveva rubato in supermercato e colpito addetto Sicurezza - arrestato : Roma – L’episodio risale al mese di gennaio. Un uomo, dopo essere entrato in un supermercato in zona San Basilio con un bambino nel passeggino, ha iniziato a girare tra i vari reparti; si e’ incamminato verso l’uscita senza, pero’, passare dalle casse. Immediatamente e’ scattato l’antitaccheggio. Fermato dal dipendente della sicurezza, la sua attenzione e’ andata nel vano portaoggetti del ...