La "sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale" al migrante che delinque si trasforma in "procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale". Nel dlapprodato al Colle sono state apportate altre modifiche chieste dal Mef relative a clausole finanziarie:in diversi articoli,compare infatti la dicitura: "dall'attuazione delle disposizioni... non devono derivare nuovi o maggiori oneri per finanze pubbliche"(Di lunedì 1 ottobre 2018)