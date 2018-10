Distinguished Gentleman' s Ride | i biker gentiluomini raccolgono fondi anche per Genova

L’eleganza corre su due ruote al The Distinguished Gentleman’s Ride : Domenica 30 settembre 2018: a partenze cadenzate dai rispettivi fusi orari più di 120mila persone sparse in 650 città del pianeta hanno inforcato la sella delle loro moto vintage agghindati di tutto punto. Un evento attesissimo quello della Distinguished Gentleman’s Ride, il raduno benefico di centauri elegantoni che ogni anno raccoglie sempre più adesioni e, ancor più importante, sempre più donazioni. Milano in particolare, grazie ...

Distinguished Gentleman’s Ride : Milano si trasforma con Zenith : Il nuovo corso di Zenith, quello che da qualche anno a questa parte punta a farlo riappropriare del ruolo da leader che per storia e tradizione gli compete, può essere descritto con un binomio: contenuti classici, ma uno stile fuori dagli schemi. Se da un punto di vista della ricerca, infatti, i suoi orologi partono da una grande tradizione orologiera (per poi svilupparla, va detto, in direzione della sua versione più avveniristica), da ...