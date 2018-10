Disoccupazione sotto il 10% | gli aspetti positivi e negativi degli ultimi dati

Italia - Disoccupazione sotto 10% - aumentano occupati e inattivi : Un segnale coerente con la dinamica della fiducia dei consumatori, che mostra una dinamica positiva, nonostante l'economia stia vivendo una fase di rallentamento del ciclo di crescita, soprattutto ...

Istat - ad agosto Disoccupazione al 9.7% : mai sotto il 10 dal 2012. Ma salgono giovani senza lavoro e contratti a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

Istat Grecia : tasso di Disoccupazione sotto il 20% : Il tasso di disoccupazione in Grecia si attesta sotto il 20%. E' la prima volta dalla crisi di oltre sette anni fa, che portò sull'orlo del disastro economico e finanziario il Paese, con la cosiddetta ...