Disoccupazione al 9 | 7% | al minimo rispetto al 2012 | occupati +1 | 4% Borsa | Milano riparte

Istat : Disoccupazione scende al 10 - 7 per cento - il minimo dal 2012 : La disoccupazione raggiunge il minimo dal 2012. Dopo dieci anni, l’Istat attesta per l’occupazione il “recupero dei livelli pre-crisi”. Nel secondo trimestre del 2018 si è “raggiunto e superato il numero degli occupati del secondo trimestre 2008 e il tasso di occupazione 15-64 anni non destagionalizzato è tornato allo stesso livello (59,1 per cento in entrambi i periodi)”. Allo stesso livello di occupati del ...