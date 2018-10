Dislessia 2 0 | al via lo screening digitale gratuito e aperto a tutti

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Prende il via oggi, ottobre, giornata di apertura della European Dyslexia Awareness Week 2018, “2.0” la prima piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lodelle difficoltà di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già certificate “Amiche della”. L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in partnership con l’Associazione Italiana, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ne hanno monitorato la validità e gli effetti. Un unico portale con tre importanti funzionalità:on line, progetto promosso ...