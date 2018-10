Diffuse falsità su tagli e ridimensionamenti - Huffpost è in ottima salute. Il Comunicato del Cdr : Comunicato del Comitato di redazione di Huffpost Italia:In un periodo storico in cui è sempre più difficile distinguere tra notizie, mezze verità e fake news, occorre rispondere in maniera decisa ad alcuni notizie apparse su siti dall'evidente connotazione politica e in chiara malafede riguardanti un presunto stato di difficoltà economica della nostra testata, che addirittura sarebbe latore di una prossima ...