Difesa | rientro di 100 militari italiani dall’Afghanistan e 50 dall’Iraq “Potenzieremo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ritiro graduale deida Iraq e Afghanistan a partire dalla fine di ottobre. Secondo quanto appreso dall’Ansa, nel decreto missioni che il ministro della, Elisabetta Trenta, porterà nei prossimi giorni al Consiglio Dei Ministri per l’approvazione c’è una parte relativa aldelle truppe dalle due missioni internazionali: 100 uomini torneranno a casa dall’Afghanistan al completamento del processo elettorale, quindi “entro il 31 ottobre”, mentre altri 50 lasceranno la missione Praesidum alla diga di Mosul, in Iraq, resasi necessaria per proteggere la struttura dall’avanzata dello Stato Islamico nel Paese, per lavorare a “una chiusura completa della missione nel primo trimestre del 2019”. “È un cambio di passo importante – hanno spiegato all’Ansa fonti della-, in linea con i nuovi ...