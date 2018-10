Dieci anni fa moriva Mat | gli amici lo ricordano con nuovi murales

Di Maio : "Il reddito di cittadinanza ai residenti da Dieci anni Sarà su tessera sanitaria" : Il reddito di cittadinanza andrà solo a "chi è residente da almeno 10 anni nei confini italiani". Luigi Di Maio, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, puntualizza così a chi gli chiede se la misura coinvolgerà anche gli stranieri.Il vicepremier grillino e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha poi approfondito anche il funzionamento del provvedimento che dovrebbe arrivare con la prossima manovra finanziaria. Allo studio ...

DeAKids compie Dieci anni : programmazione speciale dal 1° al 10 ottobre : DeAKids, il canale del Gruppo De Agostini in esclusiva su Sky, celebra i primi dieci anni di trasmissioni oggi, lunedì 1° ottobre 2018, regalando al proprio pubblico una programmazione speciale per i primi dieci giorni del mese.A spegnere le prime dieci candeline del canale ci penseranno i protagonisti di Kally's Mashup, una delle teen comedy più attese in tutto il mondo. La prima stagione della serie andrà in onda dal lunedì al venerdì ...

La disoccupazione in Italia negli ultimi Dieci anni : i dati dal 2008 - : Il tasso di disoccupazione è salito dal 6,7% del 2008 al 12,7% nel 2014, per poi assestarsi all'11,2% nel 2017. Dopo la crisi, la ripresa occupazionale è iniziata nel 2015. Per quando riguarda la ...

Dieci anni di turismo e cambianti - un incontro sul tema ad Aosta : ... ricercatore presso TSM di Trento - Saluti finali: Claudio Restano, Assessore al turismo, Sport, Commercio e Trasporti regione Autonoma Valle d'Aosta

E così sia : i Baustelle Dieci anni dopo "Amen" : Stasera alle Ogr di Torino concerto speciale della band toscana che celebra insieme il decennale dell'album della svolta e la fine del tour de "L'Amore e la Violenza vol. 2". Bianconi:"È un disco ...

29 settembre - I Dieci anni di Echo Events con i Terraòs - Dado. Scimeni e Arturo Brachetti - Teatro Forma - Bari : ... attuale assessore alla cultura del comune di Taranto, il sipario si alzerà alle ore 21 e sul palcoscenico saranno proposti spettacoli, esibizioni musicali, sketch comici e tanto altro ancora. Tra ...

Maria Grazia Cucinotta : 'Ho provato ad avere un altro figlio per Dieci anni' : "Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza può offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l'...

Copertina e tracklist di Dieci - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Sono già trascorsi Dieci anni dalle prime canzoni di Valerio Scanu e l'artista festeggia nel 2018 con l'album Dieci, in occasione del suo primo decennio di carriera. Dieci è il titolo del suo prossimo album, disponibile dal prossimo 5 ottobre in versione fisica e digitale e in tutte le piattaforme streaming su etichetta NatyLoveYou, in distribuzione con Believe. Valerio Scanu è un artista indipendente e ha fondato negli scorsi anni la sua ...

Montelupo - diciassettenne fu aggredita al parco : Dieci anni a un giovane - "Chiedo perdono" : Montelupo Fiorentino , Empoli, , 21 settembre 2018 - Alessio Martini, il giovane che aggredì una ragazza di 17 anni nel parco dell'Ambrogiana, a Montelupo , Firenze, , nell'ottobre del 2017, è stato ...

Clima - Greenpeace : “Dieci anni per dire addio alle auto a benzina - gasolio e alle ibride convenzionali” : “Se l’Europa intende onorare gli impegni presi con gli accordi di Parigi per limitare l’innalzamento delle temperature medie entro il grado e mezzo, la vendita di auto a benzina, a gasolio e delle ibride convenzionali dovrà finire entro il 2028“: è quanto emerge da uno studio commissionato da Greenpeace al prestigioso istituto di ricerca tedesco DLR. Il rapporto chiarisce anche che il numero delle auto a benzina e gasolio circolanti ...

Filosofia - DODICIMILA PENSATORI IN Dieci anni : X EDIZIONE DEL PROGETTO DEI GIOVANI PENSATORI CON FILOSOFI E ARCHISTAR : Sempre in quest'ottica di apertura del mondo degli archivi alle scuole e alla città sarà realizzata una giornata studio dedicata ad Antonia Pozzi indagata non solo nel suo versante poetico ma anche ...

Zoo Basilea : è nato un suricato - l'ultimo Dieci anni fa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

«Dieci» anni di carriera per Valerio Scanu : in arrivo il nuovo album - : É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. «In questo album ho voluto affidarmi completamente a ...

Dieci è il nuovo album di Valerio Scanu in uscita ad ottobre per i 10 anni di carriera : Uscirà il 5 ottobre il nuovo album di Valerio Scanu. Il nuovo disco del cantautore sardo si intitolerà Dieci e parlerà d'amore in tante forme differenti. Non è soltanto quel sentimento che ci lega ad un'altra persona, è qualcosa di più. É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. In Dieci, Valerio Scanu non ha voluto scrivere. La sua decisione è ...