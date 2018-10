Di Maio | ' Sì a pace fiscale | non votiamo un condono'

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui mercati”. E su pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Economia : Di Maio a 'Il Fatto Quotidiano' - reddito in deficit - pace fiscale minima e manette agli evasori : Roma, 24 set 09:14 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" non arretra, anzi: "Nella viscere... , Res,

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit - carcere per chi evade e pace fiscale minima : Il vicepremier conferma la fiducia a Tria sottolineando che "nelle viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro".

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit e pace fiscale minima : Pensioni e reddito di cittadinanza , "esclusi gli stranieri, facendo deficit", e pace fiscale per le "persone in difficoltà" . Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio , sottolineando inoltre come per ...

Manovra - Tria : “Pace Fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Di Maio : 'La pace fiscale non aiuterà i furbetti - non è un condono' - 'Olimpiadi 2026? Stato non deve mettere un euro' : "Siamo tranquillissimi nel gestire la pace fiscale, che non è un condono. Aiuta chi è in difficoltà mentre il condono aiuta i furbetti. Basta mettere una soglia a misura di persone in difficoltà". Lo ...

Manovra - Di Maio : “1 milione soglia troppo alta per la pace fiscale. Chi evade vada in galera. Aumento Iva? Fake news” : “Un milione di euro è una soglia troppo alta” come tetto entro il quale consentire ai contribuenti di sanare i contrasti con il fisco pagando un’aliquota molto bassa. “Chi evade il fisco deve andare in galera, sta nel contratto quindi si deve fare”. Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24 è tornato sulla questione della pace fiscale cara alla Lega, chiarendo che il Movimento 5 Stelle non è “d’accordo su uno ...

Di Maio sulla pace fiscale : ok accordi 'saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volonta' di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Di Maio : "No ai condoni - sì alla pace fiscale" "La pensione di cittadinanza è nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Di Maio dice sì alla pace fiscale e no al condono : ma sono la stessa cosa : Il leader dei 5 stelle ha messo in chiaro il 'paletto' in vista della Manovra, dicendo però di essere d'accordo con la...

Di Maio sulla pace fiscale : ok accordi 'saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volontà di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...

Manovra - Di Maio : M5s non voterà condono/ Le parole di Roventini sulla pace fiscale : Di Maio: M5s non voterà condono. La Manovra non sarà una passeggiata. Per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Di Maio : "Non voteremo condoni - solo la pace fiscale. Pensione di cittadinanza in contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la Pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".