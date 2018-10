Di Maio | Reddito di cittadinanza sulla tessera sanitaria

Reddito di cittadinanza - Di Maio : su carta elettronica e ai residenti in Italia da 10 anni : La scelta della carta elettronica, ha spiegato, è 'perche questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali Italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : «L’ideale sarebbe sulla tessera sanitaria» : Il ministro: «Sarà messo su carta elettronica, l'ideale sarebbe usare quella che abbiamo già perche questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali italiani»

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Non daremo soldi a pioggia per tenere le persone a casa sul divano” : Il Reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in ...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Pensioni e reddito cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo [VIDEO] messe nero su bianco nel contratto di governo M5S-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene gia' ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ...

Di Maio-Salvini - intesa deficit/Pil al 2.4% : 10 miliardi al reddito e via la Fornero 'È la manovra del cambiamento' : L'intesa c'è. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento'. Lo affermano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. 'Via libera anche alla ...

Reddito di Cittadinanza - l’annuncio di Di Maio che aspettavano tutti : l’annuncio di Luigi Di Maio a Porta a Porta: “Il Reddito di Cittadinanza partirà a marzo 2019” Il Reddito di Cittadinanza arriverà entro la metà di marzo 2019. Ad assicurarlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervenendo a Porta a Porta, la trasmissione di Rai 1 che andrà in onda questa sera. “Da metà marzo 2019 saranno avviati i centri per l’impiego con il Reddito di Cittadinanza erogato”, assicura. Spiegando, inoltre, che ...

Pensioni e reddito cittadinanza in manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo messe nero su bianco nel contratto di governo M5s-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene già ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ministero ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia del 2%. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, ...

Nota al Def - Di Maio e Salvini forzano Tria : deficit/pil al 2 - 4%. “10 miliardi per il reddito a 6 - 5 milioni di persone” : L’intesa è arrivata poco dopo le 21, alla fine di un lungo pomeriggio di stallo in attesa del consiglio dei ministri convocato alle 20 per varare la Nota di aggiornamento al Def e slittato di oltre un’ora. Il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del pil, il livello chiesto dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e rispetto al quale il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha cercato per giorni di fare argine fissando il tetto ...

Di Maio-Salvini - intesa deficit/Pil al 2.4% : ?10 miliardi al reddito e via la Fornero «È la manovra del cambiamento» : «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento». Lo afferma i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Via...

Di Maio-Salvini - intesa deficit/Pil al 2.4% : ?10 miliardi al reddito e via la Fornero «È la manovra del cambiamento» : «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento». Lo afferma i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Via...

Di Maio - 10 mld per reddito cittadinanza : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Ci sono 10 miliardi per il reddito di cittadinanza" , una misura con la quale "restituiamo un futuro a 6,5 milioni di persone". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al ...