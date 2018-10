Di Maio | “Italiani non possono pagare canone per una Rai così Salvini? Non chieda

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 ottobre 2018) “Una cosa è certa: gli italiani nonilper una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno di quelli colpiti dall’assenza di merito nella Rai. Questa sfida non dovrà essere combattuta solo dall’ad Fabrizio Salini e da Marcello Foa, ma dovremo combatterla tutti noi politici, tenendo lontano le mani della politica il più lontano possibile dalla Rai.la Rai potrà risorgere ed evitare le influenze della politica”. Sul neo-presidente della Rai, Diosserva: “Abbiamo scelto Foa come presidente della Rai ...