Di Maio | «Il Reddito? Su tessera sanitaria e a chi è residente da almeno 10 anni»

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Andrà a chi è residente in Italia da almeno 10 anni. Sarà su una carta elettronica” : Andrà anche agli stranieri e Sarà erogato su una tessera elettronica. In futuro, forse, direttamente su quella sanitaria. Luigi Di Maio anticipa alcuni dettagli di quella che è una delle misure più attese contenute nella nota di aggiornamento al Def: il Reddito di cittadinanza. Che – contrariamente a quanto annunciato nelle scorse settimane – non sarò erogato solo agli Italiani ma andrà a tutti i “residenti da almeno 10 anni ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Non daremo soldi a pioggia per tenere le persone a casa sul divano” : Il Reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in ...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...