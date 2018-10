Di Maio | ' Con il no a Berlusconi mi sono giocato mi sono giocato la carica di premier'

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...

Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...

Rai - Martina : 'Di Maio cameriere ad Arcore - ha sigillato l'inciucio tra Salvini e Berlusconi' : 'In queste ore il M5s ha sigillato l'inciucio sulla Rai tra Berlusconi e Salvini. Di Maio ha fatto il cameriere ad Arcore. Ha sigillato il nuovo contratto tra Berlusconi e Salvini', così il segretario ...

Def - Di Maio : “I festeggiamenti sul balcone? Da lì per anni si sono affacciati aguzzini” : Il vicepremier Luigi Di Maio a 'Non è l'Arena' su La7, ha risposto alle critiche per i festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi per l'approvazione della nota d'aggiornamento al Def: "Da li', per tanti e tanti anni si sono affacciati gli aguzzini del popolo italiano. Almeno il diritto di festeggiare ed esultare".Continua a leggere

Il balcone di Di Maio ha fatto il miracolo : Piazza piena, e non era scontato. A occhio quindici, ventimila persone, come sempre almeno il doppio per gli organizzatori. Piazza del Popolo, in una Roma assolata: il corpo del Pd dà il primo segnale di vita, dopo la sconfitta epocale e dopo mesi di discussioni lunari. Come si faceva una volta, soprattutto con iscritti, militanti, arrivati con treni e pullman, ciò che resta di un partito solido sopravvissuto alle teorie (e ...

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’odio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere

