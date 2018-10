Di Maio a Salvini | “non ci sono garanzie per Berlusconi”

Il governo difende la manovra - Di Maio : 'Terrorismo mediatico per far salire lo spread'. Salvini : 'Andremo fino in fondo' : Il leader Cinquestelle attacca le opposizioni: 'colpa loro e dei loro giornali che soffiano sullo spread e vogliono un golpe finanziario'. 'Lo spread ce lo mangiamo a colazione' rilancia l'altro ...

Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...

Senza un nemico Di Maio e Salvini come farebbero a governare? : ... con le opposizioni, con il comunismo e con chicchessia, ma riguardano solo la Costituzione , vedi l'intervento di Mattarella, , l'economia e le dinamiche dei mercati finanziari, che non stanno all'...

Rai - Martina : 'Di Maio cameriere ad Arcore - ha sigillato l'inciucio tra Salvini e Berlusconi' : 'In queste ore il M5s ha sigillato l'inciucio sulla Rai tra Berlusconi e Salvini. Di Maio ha fatto il cameriere ad Arcore. Ha sigillato il nuovo contratto tra Berlusconi e Salvini', così il segretario ...

Manovra - il ricatto di Di Maio : Salvini ha ceduto per non far cadere il governo : Matteo Salvini urla 'me ne frego!', tiene il punto sulla Manovra con Bruxelles, glissa sul reddito dei lazzaroni e indossa la faccia spavalda di chi sa che il prossimo ostacolo sulla sua via trionfale ...

Manovra - Salvini : "Andremo fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e FI terrorismo mediatico" : Il ministro Tria: "Debito giù di un punto all'anno". Stretta di mano tra il ministro dell'Interno e Mattarella alla festa della Polizia a Ostia. Savona: "Il governo punta a una crescita del 3% nel ...

Il Pd in piazza a Roma. Martina a Salvini e Di Maio : “Non si governa con l’odio” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...